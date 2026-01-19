UNDP'den Denizli Model Fabrikaya ziyaret

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'nin 11. Model Fabrikası olan Denizli Model Fabrika, sanayide verimlilik, yalın üretim ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yaklaşık iki buçuk yıllık çalışmanın ardından 1,3 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan merkez, Denizli ve Güney Ege Bölgesi sanayicilerinin hizmetine sunuldu.

Eylül ayında faaliyetlerine başlayan Denizli Model Fabrika'nın sanayiye katkıları, ilk öğren-dönüş programlarından elde edilen sonuçlar ve yeni döneme ilişkin hedefleri; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve beraberlerindeki UNDP heyetinin Denizli Model Fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ele alındı. Ziyaret sırasında Model Fabrika'nın faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık programları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Yılda 40'ın üzerinde firmaya danışmanlık ve koçluk desteği

Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Model Fabrikada yürütülen ilk öğren-dönüş programlarının, tekstil, kablo, makine imalatı ve gıda sektörlerinden toplam 6 firmanın yer aldığı ilk proje döneminde başarıyla tamamlandığını ifade etti. Kasapoğlu, pilot uygulamaların gerçekleştirildiği alanlarda firmaların verimlilik seviyelerinde yüzde 50'nin üzerinde artış sağlandığını belirterek, elde edilen bu sonuçların Model Fabrika yatırımının ne kadar doğru ve gerekli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İkinci proje döneminde 10 firmaya; öğren-dönüş, dijital dönüşüm, tesis yerleşim ve maliyet belirleme projeleri kapsamında danışmanlık ve koçluk hizmeti sunulacağını aktaran Kasapoğlu, bu sayının 2026 yılı sonuna kadar 40 işletmenin üzerine çıkacağını belirterek, Model Fabrika'nın temel hedefinin Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve firmaları geleceğin üretim anlayışına hazırlamak olduğunu vurguladı.

Bölgesel kalkınmada model fabrikaların katkısı

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise Model Fabrikaların, özellikle KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerinde önemli rol üstlendiğini ve aynı zamanda işletmelere yalnızca teknik destek sağlamakla kalmayıp yenilikçi üretim yaklaşımlarının yaygınlaşmasına katkı sunduğunu belirterek, Denizli Model Fabrika'nın kısa sürede elde ettiği somut sonuçlardan ve bölge ekonomisine sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara da yaptığı değerlendirmede, Denizli Model Fabrika'nın kısa sürede ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkara, Denizli Sanayi Odası ve Model Fabrika Yönetim Kurulu'nun projeye olan güçlü inancının ve Denizli sanayisini sahiplenen yaklaşımının bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Kurulum ve devreye alma süreçlerinde sergilenen profesyonel yaklaşım ve hızlı aksiyon alma kabiliyeti için emeği geçenlere teşekkür eden Özkara, ilk öğren-dönüş programlarının başarıyla tamamlanmasının Model Fabrika modelinin sahada ne kadar etkili olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

Eğitim hatları ve devam eden projeler yerinde incelendi

Toplantının sonunda Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk, Model Fabrika'nın yaklaşımı ile eğitim ve danışmanlık programlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. İlk öğren-dönüş programından elde edilen sonuçları paylaşan Öztürk, Model Fabrikadan hizmet alan firmaların pilot uygulama alanlarında yüzde 50'nin üzerinde verimlilik artışı sağladığını ifade etti. Öztürk, heyete önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni danışmanlık ve proje başlıklarına ilişkin bilgileri de aktardı.

Program, heyetin Model Fabrika tesisinde eğitim hatları, devam eden danışmanlık projeleri ve merkezi teknik altyapısının yerinde incelenmesiyle sona erdi. - DENİZLİ