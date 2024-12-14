Denizli Model Fabrika Projesi 2025'te Faaliyete Geçiyor

Denizli Sanayi Odası (DSO), yürütücülüğünü üstlendiği bölgedeki sanayi tesislerinin verimliliğini artırmak ve yeni teknolojileri test etmek adına önemli bir merkezinde önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Denizli Model Fabrika için geri sayımda olduklarını belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Tüm paydaşlarımızla birlikte, büyük bir dönüşüm başlatacağımıza olan inancımız tam. Denizli Model Fabrika'nın 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO), sanayiye yön veren ve rekabet gücünü artıran projelerle şehri geleceğe taşımayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda, Odamızın yürütücülüğünü üstlendiği Denizli Model Fabrika, bölgedeki sanayi tesislerinin verimliliğini artırmak ve yeni teknolojileri test etmek adına önemli bir merkez olacak. Denizli Model Fabrika'nın kurulum süreci, önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Yapım işleri tamamlanan Denizli Model Fabrika'nın yönetici ve teknik personel istihdamı ile makine ve teçhizat alımlarına başlanacak. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli'nin sanayi gücünü daha da ileriye taşıyacak bu projede, Denizli Sanayi Odası olarak büyük bir sorumluluk üstlendik. Gelecek yıllarda bu tür projelerle şehrimizin sanayi alanındaki başarısını daha da perçinleyeceğiz. Bu projeye olan destek ve ilgi, bizleri motive ediyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte, büyük bir dönüşüm başlatacağımıza olan inancımız tam. Denizli Model Fabrika'nın 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denizli Model Fabrika'nın kurulum sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmek ve süreci karşılıklı istişare etmek amacıyla, Yönetim Kurulu Başkanımız Selim Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar'ı ziyaret etti. Ziyarette, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara ile Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serkan Ulu da hazır bulundu.

Denizli Model Fabrika'nın sürdürülebilir ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için gereken teknik altyapı ve makine alımlarına yönelik fikir alışverişinde bulunulan görüşmeye, Denizli Sanayi Odası Model Fabrika'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, DSO Meclis ve Verimlilik Komisyonu Üyesi M. Orhan Ödemiş, DSO Meslek Komitesi ve Verimlilik Komisyonu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım ile DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem de katıldı.

Bu toplantı, sanayiciler için önemli bir kazanım olan Denizli Model Fabrika'nın kuruluş sürecinin detaylı bir şekilde ele alındığı verimli bir görüşme oldu. Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, Model Fabrika'nın daha kapsayıcı ve daha geniş bir hizmet alanında, daha etkin çalışabilmesi için gerekli stratejik adımların atılması da sağlanacak.

Denizli Sanayi Odası'nın vizyoner yaklaşımı

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Denizli Model Fabrika, sanayimizin geleceği için kritik bir adım. 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesini hedeflediğimiz bu proje, işletmelerimize verimlilik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, ikiz dönüşüm anlamında önemli katkılar sunacak. Model Fabrika, bölgesel kalkınmanın yanı sıra, sanayi dünyasında inovasyonu teşvik eden bir merkez olacak. Ayrıca, endüstri 4.0 teknolojilerini uygulamalı olarak test etme fırsatı sunacak, bu sayede Denizli sanayisinin dünya pazarında daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunacak" dedi.

2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor

Denizli Model Fabrika'nın Denizli sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirten Başkan Kasapoğlu, "Denizli Model Fabrika, yalın üretim metotlarının hayata geçirilmesi ve verimlilik artışı ile üretim kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol üstlenecek. Denizli Sanayi Odası olarak, Model Fabrika ile birlikte sanayiye yönelik eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve yeni teknoloji uygulamaları ile sektördeki dönüşümün hızlanmasını hedefliyoruz. Bu önemli proje, sanayicilerin verimlilik süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olacağı gibi, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunacak. Sanayicilerin verimliliklerini artıracağı, teknolojik yeniliklerin test edileceği bu önemli yatırımın önemli çıktıları olacağına inanıyoruz. Denizli'nin sanayi gücünü daha da ileriye taşıyacak bu projede, Denizli Sanayi Odası olarak büyük bir sorumluluk üstlendik. Gelecek yıllarda bu tür projelerle şehrimizin sanayi alanındaki başarısını daha da perçinleyeceğiz. Bu projeye olan destek ve ilgi, bizleri motive ediyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte, büyük bir dönüşüm başlatacağımıza olan inancımız tam. Denizli Model Fabrika'yı 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ