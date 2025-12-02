Denizli İhracatçıları Helal Expo Fuarı'nda Buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizlili ihracatçılar, İstanbul'da düzenlenen Helal Expo Fuarı'na bu yıl üçüncü kez info stant ile katılım sağlayarak uluslararası paydaşlarla bir araya geldi.

Dünya genelinde helal sertifikalı ürünlere yönelik talebin arttığı bir dönemde, Helal Expo; ticaret heyetleri, satın alma profesyonelleri, üreticiler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturması bakımından stratejik bir önem taşıyor. Fuarda; gıda, kozmetik, hijyen, sağlık, tekstil ve ambalaj sektörlerinin önde gelen firmaları yer alarak geniş bir ürün çeşitliliği sundu.

"Helal Expo, uluslararası iş birliklerinin merkezinde yer alıyor."

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Helal ürünlere yönelik küresel talebin arttığı bir dönemde Helal Expo, farklı ülkelerden sektör temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren önemli bir platform niteliği taşıyor. Gıda, kozmetik, hijyen ve tekstil gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuarda yer alması, sektörün geniş bir yelpazede geliştiğini gösteriyor. DENİB olarak info standımız aracılığıyla üyelerimizin tanıtımına katkı sağlamayı, yeni bağlantılar kurmaları için uygun bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, Denizli ihracat ekosistemi açısından değerli çıktıların elde edilmesine imkan tanıyor. Sektördeki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Denizli'nin gıda ihracatındaki güçlü konumu dikkat çekiyor

Denizli'nin gıda sektörü, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 530'un üzerinde ürünü 130'dan fazla ülkeye ihraç ederek küresel pazardaki varlığını daha da güçlendirdi. Bu tablo, şehrin üretim kabiliyeti, kalite standartları ve rekabet gücünün uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösteriyor.

Fuarların ihracat faaliyetleri açısından taşıdığı öneme de değinen Hüseyin Memişoğlu, "Fuar katılımlarını, mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara erişim sağlamak açısından değerli buluyoruz. Üyelerimizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, ticaret hacimlerini geliştirmek ve sektörün güncel dinamiklerine erişim sağlamak için fuar süreçlerinde destek vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu. - DENİZLİ