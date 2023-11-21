Denizli İhracatçılar Birliği, Rusya'da ev tekstili sektörüne yönelik pazarlama programı düzenledi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Rusya/Moskova'da ev tekstili sektörüne yönelik olarak UR-GE yurt dışı pazarlama programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı, Uluslararası Rekabet Geliştirme (UR-GE) Projesi" kapsamında proje üyesi 9 firma ve 17 kişiden oluşan heyet Moskova'da, Rusya'nın önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Rusya'dan 27 alıcı firma ile yaklaşık 100 ikili iş görüşmesinin düzenlendiği programı, Moskova Ticaret Baş Müşaviri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç ve Ticaret Müşaviri Ahmet Onur Öztürk ziyaret ederek, katılımcı firmalarla pazar hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu ve söz konusu programın başarılı geçmesi temennisini ilettiler.

Yurt dışı pazarlama programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizin Rusya'ya ihracatı 2022 yılında yüzde 45 oranında artışla 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 oranında artışla 7,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Rusya'nın en fazla tekstil-konfeksiyon ürünleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında Çin, Bangladeş ve Özbekistan'dan sonra 4. sırada yer alıyor. Ülkemizin Rusya'ya tekstil-konfeksiyon ihracat rakamı 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 oranında artarak 757 milyon dolar oldu. 2023 yılının ilk 10 ayında ise ülkemizin söz konusu sektörden ihracatı yüzde 37 oranında artışla 840 milyon dolara ulaşarak henüz yıl tamamlanmadan 2022 yılı seviyesini aştı. Denizli'nin Rusya'ya ihracatı ise; 2022 yılında yüzde 44 oranında artışla 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 38 oranında artışla 38,5 milyon dolar oldu".

Başkan Memişoğlu, "İlimizin Rusya'ya olan tekstil-konfeksiyon sektörü ihracatını değerlendirdiğimizde ise; 2022 yılında 7,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2023 yılının ilk 10 ayında ise 6,8 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde, yeni iş bağlantıları kurmanın, pazarı tanımanın ve potansiyel ihracat imkanlarını değerlendirmenin en etkili yolu yurt dışındaki alıcılarla bire bir temas etmekten geçiyor. Bu anlayışla, 2023 yılını farklı ülkelerde gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programlarıyla dolu dolu geçiriyoruz. Tamamlanan Rusya organizasyonu ile yurt dışı pazarlama program sayımız 20'ye ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle 2024 yılında da potansiyelimizin farkında olarak ihracat rakamlarımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ