Denizli İhracatçılar Birliği İSO-500 listesinde yer alan firmaları tebrik etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı açıklamada İSO-500 listesinde yer alan Denizlili 14 firmayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı açıklama; " ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2023' listesinde Denizli'den 14 firma yer alıyor. Geçen sene aynı listede 12 firmamız yer alıyordu. Bu sene, firma sayımızın artması öncelikle hepimizi motive edici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

2023 yılı boyunca ülke sanayisinin, başta talep zayıflığı ve jeopolitik gerilimler olmak üzere çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldığını belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, yine artan maliyetler ve enflasyonla mücadelenin ülke ekonomisinin temel gündemini oluşturduğunu vurguladı. Tüm bu durumlara rağmen, Türkiye ihracatı 2023 yılında yüzde 0,6 oranında artışla 255,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden DENİB Başkanı Memişoğlu; Denizli'den ise 2023 yılında 4,2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldığını belirtti.

DENİB Başkanı Memişoğlu yaptığı açıklamanın devamında; "Geçtiğimiz sene 26 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 binin üzerinde ürün grubunda ihracat yaptık. Denizli sanayisinin geçmişine, deneyimine, ilimiz insanının çalışkanlığına ve tüccarlık yeteneğine çok güveniyoruz. Öte yandan sektörel çeşitliliğimiz sayesinde zor zamanlarda krizi fırsata çevirebiliyoruz. Geçen yıl 12 firmanın yer aldığı listede, bu sene 14 firmayla temsil edilmemiz, sayımızın artması oldukça önemli. Listede yer alan, Denizli ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla firmayla temsil edileceğimiz temennisiyle sanayimizin ve ihracatımızın tüm oyuncularına başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ