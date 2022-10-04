Denizli haberi! Pamukkale Belediyesi'nden nar ve ayva için coğrafi işaret atılımı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Denizli Kekiği"nden sonra "Denizli Nar"ı ve "Denizli Ayva"sında da coğrafi işaret almak için çalışmalara başladıklarının müjdesini, nar tarlasından verdi. Başkan Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak hedefimiz, Denizli'mizin marka değerini yükseltmek" dedi.

Turizm, eğitim, spor, kültür gibi alanlarla adından başarıyla söz ettiren Pamukkale Belediyesi, tarım alanında da dünyada bir numara olarak, hem Denizli'nin hem de ilçenin adını en üstlere yazdırmak istiyor. 61 mahallesi bulunan Pamukkale İlçesi'nde 31 mahallede halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Pamukkale ilçesinde tarımcılıkta gelişmiş mahallelerinden olan Irlıganlı Mahallesi'nde ilk nar hasadı gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, nar hasadının ilk gününde çiftçileri yalnız bırakmadı. Başkan Örki, tarladan, soğuk hava deposuna oradan da yurtdışına gitmek üzere tıra yüklenmesine kadar nar meyvesinin yılın ilk ihracat yolculuğunu bir bir takip etti. Irlıganlı mahallesinde bulunan nar bahçesinde "Denizli Narı" ve "Denizli Ayva"sı için coğrafi işaret almak için çalışmalara başladıklarının müjdesini veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bizim hedefimiz böylesine muazzam bir zenginliğe sahip olduğumuz bu coğrafyadaki insanlarımızı daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde bu üretimlerini gerçekleştirebilmelerini sağlayabilmek" diyerek, diğer en önemli hedeflerinin Denizli'nin marka değerini yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyaya nar gönderiliyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Tarladan hasada, hasattan satışa ve sofralara bir yolculuk var. Aylarca süren bir yolculuk aslında bu narın çıkmış olduğu bu yolculuk. Önce onların bakımları, ilaçlamaları, gübreleme, budama işlemleri yapılıyor. Narın yolculuğunda, ilk adımında ağaçlarımızda olgunlaşmış narlarımızdan güzellerini seçerek kasalarımıza yerleştirdik. Traktörümüze yükledik ve buradan sonra narlarımız yolculuğuna çıkmadan önce hazırlık aşamasına geçeceğiz. Bu hazırlık aşaması da bazı yerlerde profesyonel tesislerimizde gerçekleştiriliyor. Bazı yerlerde de bazı geleneksel usullerle gerçekleştiriliyor. Soğuk hava deposunda tarladan hasat edilmiş olan ürünler, çeşitli bantlarda ilerleyerek, ilk göze çarpan aksaklıklar ayrılıyor ve bunların temizlik aşaması başlıyor. Ardından paketleme aşamaları ve istiflerken de ebat ebat büyüklüklerine göre ayrılıyorlar. Oradan da soğuk hava deposunda bir süre bekleyen narlarımız hızlı bir şekilde dünyanın farklı farklı ülkelerine doğru yolculuklarına çıkmaya başlıyorlar. Mesela bugünkü narlarımız Kanada'ya gidecekmiş. Yani bugün topladığımız narların 28 gün sürecek yolculuğu başladı" dedi.

"Hedefimiz Denizli'mizin marka değerini yükseltmek"

"Pamukkale Belediyesi olarak hedefimiz, Denizli'mizin marka değerini yükseltmek" diyen Başkan Örki, "Her kesimin olduğu gibi tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da yanında oluyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak daha önce ilçemizde yetişen kekiğin coğrafi işaretini alarak tüm dünyaya ' Denizli Kekiği' olarak pazarlanmasını sağladık. İlçemizde bu kadar gayret gösterilip yetiştirilen nar ve ayva için de aynı yolu izlemek istiyoruz. Bunun için coğrafi işaretini alma çalışmalarımızı Pamukkale Belediyesi olarak başlattık. İnşallah en kısa süre içerisinde de onu tamamlamış olmayı düşünüyoruz. Bizim bu coğrafyamızda yapılan üretimlerle ihracat oranlarında Türkiye'de 3. ve 4. sıradayız. Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı ihracat konusunda Türkiye'nin bir numarasıyız diyebiliriz. Peki bunu neden rakamlarla kendimizi birinci sırada gösteremiyoruz. Çünkü yurt dışına çıkarken, gümrüklemeleri yapılırken, Denizli menşeli değil, hangi ilimizden yurtdışına gönderiliyorsa o illerin etiketini alarak yurtdışına gönderiliyor. Bundan dolayı da Denizli'mizin marka değerini de maalesef yurt dışına taşıyamamış oluyoruz. İşte biz nedenle coğrafi işaret çalışmalarımızla Denizli'mizin marka değerini de artırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Irlıganlı Mahallesi'nde ilk nar hasadında çiftçilerle bir arada olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, narın tarladan, yurt dışına gitmek üzere tıra yüklenişine kadar ki süreci takip etti. Başkan Örki, tüm çiftçilere hasat sezonunun kazasız belasız geçerek, bereketli olmasını temenni ederek, tüm çiftçilere kolaylıklar dileyerek, emekleri için teşekkür etti. - DENİZLİ