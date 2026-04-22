DGC'den Denizli OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Tokmak, OSB'nin Türkiye ekonomisine katkısını vurgularken, Yaymanoğlu da üretim ve istihdamı artırmaya yönelik projelere değindi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Özkan Tokmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DGC Başkanı Özkan Tokmak, Denizli Osb'nin üretim gücüyle sadece Denizli'nin değil Türkiye ekonomisinin de önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek; "Denizli Osb, sanayicilerimizin alın teriyle büyüyen, istihdam üreten ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yapıdır. Bizler basın mensupları olarak bu değerin görünürlüğünü artırmayı, başarı hikayelerini kamuoyuna doğru ve etkili şekilde aktarmayı görev biliyoruz" dedi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli OSB olarak önceliğimiz üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak. Aynı zamanda sanayicimizin rekabet gücünü yükseltecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Basın mensuplarımızın desteği ve doğru bilgilendirme çabası bizim için çok kıymetli. Sanayimizin gelişimini, başarılarını ve karşılaştığı zorlukları kamuoyuna aktaran basın, bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
