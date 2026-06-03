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Denizli İl Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Denizli OSB Yönetimine tebrik ziyaret etti

Denizli İl Emniyet Müdürü Sağdıç'tan Denizli OSB Yönetimine tebrik ziyaret etti
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Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve üyelerine nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu. Görüşmede sanayi, üretim ve güvenlik alanlarındaki gelişmeler değerlendirildi, iş birliğinin önemi vurgulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik ile Bölge Müdürü Ahmet Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Denizli'nin sanayi, üretim ve güvenlik alanlarındaki gelişmeleri değerlendirilirken, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyarette konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli OSB'nin kent ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni görevlerine seçilen Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ayrıca, 5 Haziran 2026 Cuma günü final müsabakası gerçekleştirilecek Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası'na desteklerinden dolayı Denizli OSB Yönetimine ve sanayicilere teşekkür etti.

"Üretim ve kalkınma için çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ise İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'a teşekkür ederek, Denizli sanayisinin gelişimi için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu; "Denizli OSB olarak üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bölgemizin ve şehrimizin ekonomik gücüne katkı sağlamak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz. Kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve uyumlu çalışma anlayışı, sanayimizin daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Emniyet teşkilatımız da bu anlamda kentimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır.

Yeni dönemde Yönetim Kurulumuzla birlikte Denizli OSB'nin gelişimi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayicilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sayın Müdürümüze ziyaretleri ve iyi dilekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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