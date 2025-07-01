Denizli'den 24 Firma, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması-2024" listesinde, Denizli'den 24 firma yer aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yılın ilk altı ayının geride kaldığını ve ikinci yarıya bu anlamlı başarıyla başlamanın motivasyon açısından oldukça değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Denizli'de ihracat; üretim ve istihdamın temel dinamosu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene listede 22 firmamız vardır. Bu sene sayının artması, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 1000 firması arasında ilimizden 24 firmanın yer alması, bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Yılın ikinci yarısına böyle güzel bir haberle başlamak hem bizleri hem de tüm ihracatçılarımızın çalışma azmini artırıyor. 185 ülkeye ihracat yapan, 25 farklı sektörde faaliyet gösteren ve yaklaşık 3.000 ürün grubunu dünya pazarlarına sunan ilimizin, bu güçlü ihracat ekosistemini listeye giren öncü firmalarımız sayesinde daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Listede yer alan firmalarımız yalnızca ihracat rakamlarıyla değil; sürdürülebilir üretim anlayışları, istihdama katkıları ve küresel vizyonlarıyla da örnek oluşturuyor. İhracatın geleceği bu başarılı adımlarla şekilleniyor. Denizli ihracat ailesi her geçen gün büyüyor ve güçleniyor. Denizli'nin ihracat yolculuğuna yön veren bu kıymetli firmalarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ihracatının lokomotiflerinden biri olan Denizli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemiz ekonomisine güçlü katkısını sürdürmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde ihracat performansının daha da artırılması adına iş dünyasıyla omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - DENİZLİ