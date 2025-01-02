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Denizli Defterdarlığı Yılbaşı Gecesi Denetimlerde Bulundu

Denizli Defterdarlığı Yılbaşı Gecesi Denetimlerde Bulundu
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Denizli Defterdarlığı ekipleri, yılbaşı gecesinde alkollü ve alkolsüz mekanlarda vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerin yasalara uygunluğu kontrol edildi.

Denizli Defterdarlığı ekipleri, yılbaşı gecesinde alkollü ve alkolsüz mekanlarda geniş çaplı denetim yaptı. Vergi kaçakçılığını önlemek ve işletmelerin yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenen kontroller gece boyunca devam etti.

Denizli Defterdarlığı ekipleri, yılbaşı gecesinde alkollü ve alkolsüz mekanlarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin fatura ve fiş düzenine uyup uymadığı, ruhsat ve izin belgelerinin tam olup olmadığı detaylı bir şekilde incelendi.

Ekipler, kaçak alkol bulundurulması ihtimaline karşı işletmeleri titizlikle kontrol etti. Bunun yanı sıra işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri de detaylı olarak değerlendirildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak mevzuata uyum sağlamaları için süre tanındı. İşletmelerin denetim sonuçları ilerleyen günlerde ilgili birimlere raporlanacak.

Vatandaşlara fiş ve fatura çağrısı

Denetimlerin ardından açıklama yapan Defterdarlık yetkilileri, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Alışveriş sırasında fiş veya fatura talep etmenin hem tüketici hakları hem de kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara bildirimde bulunabileceklerini hatırlattı.

Bu tür denetimlerin, kamu kaynaklarının korunması ve adil bir vergi sistemi için düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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