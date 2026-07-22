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Denizli'de geliştirilen yerli nohut çeşidinde ilk tohumlar yeşerdi

Denizli'de geliştirilen yerli nohut çeşidinde ilk tohumlar yeşerdi
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Denizli'nin Tavas ilçesinde 130 dekarlık alanda ekilen yerli Borsa-20 nohut çeşidinin ilk gelişimi drone ile havadan görüntülendi. Homojen çıkış ve güçlü gelişim dikkat çekerken, üreticilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı yapılmıştı. Verim ve kalite takibiyle bölge üretimine katkı hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Denizli'de geliştirilen yerli Borsa-20 nohut çeşidi, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi'nde ekimi gerçekleştirilen 130 dekarlık üretim alanında sağlıklı bir şekilde yeşermeye başladı.

Yeni sezonun ilk gelişim süreci drone ile havadan görüntülenirken, tarladaki homojen çıkış ve güçlü gelişim dikkat çekti. Yerli ve yüksek verim potansiyeline sahip Borsa-20 nohut çeşidinin gelişimi teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Verim ve kalite performansını yakından izlenen Borsa-20 üretiminde, elde edilecek sonuçların bölge üreticilerine yol göstermesi ve nohut üretimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Üreticilere daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Nisan ayında 25 çiftçiye yüzde 75 hibeli 3 ton Borsa-20 tohum dağıtımını yapılarak, yerli nohut tohumu üreticilerle ilk kez buluşturmuştu. Aylık olarak yapılacak incelemelerle nohutların gelişim süreci takip edileceği vurgulanırken, gerekli ilaçlama ve bakımların yapılarak hasat döneminde verimin değerlendireceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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