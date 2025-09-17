Haberler

Denizli'de Yerel Kalkınma Teşvik Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Denizli'de Yerel Kalkınma Teşvik Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
GEKA'nın Denizli Yatırım Destek Ofisi, 30 Eylül'de sona erecek Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için DTO'da bilgilendirme toplantısı yaptı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, firmalara başvuruları acele etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Denizli Yatırım Destek Ofisi uzmanları, 30 Eylül'de sona erecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ön başvuruları için Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) bilgilendirme toplantısı yaptı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, teşvikten yararlanmak isteyen firmalara, son tarihi beklemeden başvuru yapmalarını önerdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hazırlandı. Teşvik programıyla ilgili GEKA'nın Denizli Yatırım Destek Ofisi Uzmanları Emrah Çelik ile İrfan Sezgin, DTO Toplantı Salonu'nda bir sunum yaptı. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan'ın da katıldığı toplantıda, üyelere programın tüm içeriği detaylarıyla anlatıldı.

Denizli'de desteklenecek yatırım konuları arasında, teknik tekstil ile katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretiminin yer aldığına dikkat çekildi; 12 milyon TL ile üzerindeki komple yeni yatırımlar ile üretim kapasitesinde en az yüzde 75 artış ve istidamda en az yüzde 50 artış sağlayacak yatırımların destekleneceği vurgulandı.

"Sıkıntı yaşamamak için, başvurularda acele edin"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, toplantıdaki katılımcılar ile GEKA uzmanlarına, ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Üyelerinin ulusal düzeydeki teşvikler ile fonlardan yararlanabilmelerini arzu ettiklerini belirten DTO Başkanı Erdoğan, "Üyelerimizin desteklerden azami düzeyde faydalanmaları için çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan teşvik programıyla ilgili olarak GEKA'daki uzmanlarımızı odamızda ilgili firmalarımızla buluşturduk ve önemli bilgiler verdik. Bu arada önemli bir uyarımız da oldu Üyelerimizin, 30 eylülde sona erecek başvurularda süre kısıtlılığından dolayı herhangi bir problem yaşamamaları için acele etmelerinde kendileri açısından fayda var; bunu da hatırlattık. Uzmanlarımıza ve tüm katılımcılarımıza, ilgi, destek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

