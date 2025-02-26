Denizli'de Vergi Haftası Törenle Başladı

Denizli'de, vergi bilincinin artırılması ve gönüllü uyumun teşvik edilmesi amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası, törenle başladı. Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci verginin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Vergi Haftası'nın açılışı kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle başladı. Törende konuşan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci verginin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Özdemirci, verginin kalkınma ve kamu hizmetleri için taşıdığı kritik role dikkat çekerek, özellikle çocuklarda bilinç oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Defterdar Mustafa Özdemirci ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Denizli'nin vergi gelirleri, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve Defterdarlık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, meslekte 35 yılını dolduran çalışanlar için bir tören düzenlendi. Defterdar Mustafa Özdemirci, TÜİK Bölge Müdürü Özer Coşkun, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdemir ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, uzun yıllar emek veren çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. - DENİZLİ