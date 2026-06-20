Denizli'nin üç gücü DSO çatısı altında bir araya geldi

Denizli'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki üç kurumunu bir araya getiren, 2026 yılının ilk Denizli İl Oda/ Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli Sanayi Odası Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Yüksel Tanrıkulu, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterleri katıldı.

Toplantıda; Denizli'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, kurumlar arası iş birlikleri ve ortak projeler değerlendirildi.

Ortak akıl, yeni fırsatlar ve güçlü sanayi vurgusu

Denizli İl Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, toplantının bir "dost meclisi" niteliğinde olduğunu belirterek "TOBB çatısı altındaki Denizli'nin üç önemli kurumunun yönetimlerini bir araya getiren bu toplantılar, ortak akıl ve istişare kültürünün güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Üreticinin, tüccarın ve çiftçinin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde bir arada olmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşmak her zamankinden daha değerli" dedi.

Kasapoğlu, yapımı devam eden Denizli Ticaret Odası Hizmet Binası'nın, Denizli Sanayi Odası Hizmet Binası'nın yanında konumlanacak olmasının kurumlar arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Denizli Sanayi Odası'nın son dönemdeki çalışmalarının odağında savunma sanayiinin yer aldığını ifade eden Kasapoğlu, "Son dönemde enerjimizin önemli bir kısmını Denizli sanayisini savunma sanayiiyle buluşturmaya ayırıyoruz. TUSAŞ, TEI ve BAYKAR Teknoloji gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarını sanayicilerimizle bir araya getirdik. Yapılan görüşmeler ve firma ziyaretlerinde Denizli sanayisinin özellikle mekanik üretim alanındaki güçlü bilgi birikimini yakından görme fırsatı bulduk. Şehrimizin sahip olduğu bu üretim kabiliyetini daha ileri taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, bu kuruluşların tedarik zincirlerinde Denizlili firmaların daha fazla yer almasını sağlamak ve şehrimizde yeni bir üretim ekosistemi oluşturmak." diye konuştu.

Reel sektörün yaşadığı finansman ve maliyet baskılarına da dikkat çeken Kasapoğlu, "Yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve artan üretim maliyetleri sanayicimizi zorlamaya devam ediyor. Biz de bir yandan bu sorunları ilgili mercilere aktarmayı sürdürürken, bir yandan da Model Fabrika ve DSO Teşvik Ofisi gibi çalışmalarla sanayicimizin verimliliğini artırmaya, hibe ve teşviklerden daha etkin yararlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehrin ortak hedeflerinde güç birliği

Toplantıda konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin üreten, çalışan ve ihracat yapan yapısıyla Türkiye ekonomisinin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, iş dünyasından gelen talep ve sorunları Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Borsası ile birlikte ilgili kurumlara ve bakanlıklara taşıdıklarını ifade etti. Kurumlar arasındaki istişare ve iş birliğinin sorunların çözümünde önemli katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, şehrin geleceğine yön verecek projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Yakın dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen Gıda Sanayi Sitesi projesine değinen Erdoğan, dağınık yerleşimlerin daha planlı ve kümelenmiş bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını, Ar-Ge ve laboratuvar altyapılarıyla desteklenecek projelerin Denizli'nin üretim gücüne katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, tüm çalışmaların Denizli'ye kalıcı eserler kazandırmak ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Denizli Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Yüksel Tanrıkulu ise toplantıya ev sahipliği yapan Denizli Sanayi Odası'na teşekkür ederek, Denizli'nin ortak hedefleri doğrultusunda Oda ve Borsalar arasındaki iş birliği ve istişare kültürünün sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

DTO Hizmet Binası Projesi, Yönetim Kurulu üyelerine tanıtıldı

Açılış konuşmalarının ardından, Şenel Mimarlık bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mimar İbrahim Şenel ve Mimar M. Burhan Şenel tarafından, DSO Hizmet Binası yanında yapımı devam eden Denizli Ticaret Odası Hizmet Binası projesine ilişkin bilgilendirme ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından Yönetim Kurulu üyelerinin soruları yanıtlandı ve proje üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı