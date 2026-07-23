Lisanslı depoculukla Denizli'ye 45 bin tonluk güvence

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ve Çivril ilçelerinde üreticinin kullanımına açılan lisanslı depolar sayesinde 45 bin ton ürünün güvence altına alındığı belirtildi.

Denizli'nin Tavas ve Çivril ilçelerinde faaliyet gösteren lisanslı depoculuk tesisleri, üreticilere güvenli, modern ve kaliteli depolama hizmeti sunmayı sürdürüyor. Tavas ilçesinde 25 bin ton, Çivril ilçesinde ise 20 bin ton kapasiteli olmak üzere toplam 45 bin tonluk depolama kapasitesine sahip tesisler, bölge üreticilerine önemli avantajlar sağlıyor.

Hasat döneminde teslim alınan ürünler, lisanslı depolarda uygun şartlarda muhafaza edilerek kalite kaybı ve fire riski en aza indiriliyor. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi sayesinde üreticiler ürünlerini güvenle değerlendirebilirken, uygun piyasa şartlarını bekleyebilme ve finansmana erişim gibi önemli imkanlardan da yararlanabiliyor. Üreticilerin ürünlerini güvenli ortamlarda muhafaza etmelerini sağlayan tesisler, pazarlama süreçlerinde daha güçlü olunmasına katkı sunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı