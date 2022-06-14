Denizli'de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi toplanan İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, artan hayvan hareketleri ve alınacak önlemleri değerlendirdi.

Denizli İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması, hayvan hastalıklarının muhtemel bir bulaşma ve yayılma riskinin önlenmesi, vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirirken, kurban satış yerlerinden sağlıklı kurbanlık temin etmeleri amacıyla Vali Yardımcısı Abdullah Etil başkanlığında toplandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü brifing salonunda yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdürü Yardımcısı Mehmet Atmacoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ramazan Değirmenci, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Akman, İl Jandarma Komutanlığı Kd. Astsubay Meftun Anaklı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Niyazi Demirkaya ve komisyonda yer alan teknik personeller katılım sağladı. Toplantıda alınan önlemlerle ilgili hazırlanan sunumla katılımcılara aktarılırken, Kurban Bayramı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda çalışmalara başlanmasına karar verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi