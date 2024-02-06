Denizli'de Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi Başladı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" eğitimi başladı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi önemli bir eğitim için işbirliği yaptı. Üretim ya da çalışma alanlarında maddelerin kimyasal değerlendirmesini yapabilecek donanıma sahip uzmanların iş dünyasına kazandırılması amacıyla "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi" düzenlendi. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitmeni, Kimya Mühendisi Meltem Aydos katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

5-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 64 saatlik eğitimde katılımcılar eğitimi tamamladıktan sonra sınava tabii tutulup geçtikleri takdirde akreditasyonu olan bir kuruluştan belgelerini alabilecekler.

"2030'a kadar süreç devam ediyor"

Eğitime dair bilgiler veren Aydos; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışılan bir sistem. Kimyasalların daha bilinçli kullanılması ve kaydedilmesi ile ilgili bir sistem. Avrupa'da REACH Tüzüğü'nden uyarlanan bir sistem. Eğitime katılan arkadaşlar çalışılan kimyasalların değerlendirmelerini yapmayı öğrenecekler. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde bu belgeye daha çok ihtiyaç duyuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sistemi daha yeni oturtmaya çalışıyor. 2030'a kadar da bir süreci var. Ülkeye giriş ve çıkışı yapılan tüm kimyasalların verileri Bakanlığın sistemine yüklenecek. Denetlemesi de yapılmış olacak. Bu süreçte belge almak isteyen arkadaşları belgelendirip bunun üzerine KDU eğitimini kazandırıp Bakanlığın istediği sistemi kurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu tür eğitimlerin sayısı artmalı"

Düzenledikleri eğitimin önemine vurgu yapan Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Murat Emre Kaplan; "Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimimizi Denizli OSB Yönetim Kurulu'nun destekleriyle DOSTEM'de gerçekleştiriyoruz. Bu tür eğitimlerin ülkemizin gelişimine çok büyük katkıları var ve sayısının artması gerekiyor. Bizler Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak bu ve bunun gibi eğitimlere öncülük etmeye çalışıyoruz. Ülkemize giren tüm kimyasalların insan sağlığına etkilerinin denetlenmesi ve kaydının tutulması gibi birçok önemli detayın öğretileceği bir eğitimi düzenliyoruz. 8 günlük eğitim sürecinde tüm katılımcılarımıza başarılar diliyor, desteklerinden dolayı Sayın Eğitmenimiz Meltem Aydos'a, DOSTEM'e ve Denizli OSB Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Sanayicilerimizin ve ülkemizin yararına olan her çalışmada varız"

Ülkenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü eğitim ve organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu; "Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızda kimyasallar sıkça kullanılmakta ve bu konuda kimyasalların bilinçli bir şekilde kullanımı, denetlenmesi oldukça önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da başlattığı bu sistemle de birlikte daha da önem kazanan bu bilincin yerleşmesinde bizler de destek olmak istedik. Sanayicilerimizin ve ülkemizin yararına olan her çalışmada varız. Eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Kimya Mühendisleri Odamız olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ