Denizli'de yaşanan şiddetli dolu yağışı ve sel felaketi, kekik ve adaçayı üreticilerine büyük kayıp yaşattı. Yağışlar meyve bahçeleri ve ekili arazilerde rekolte ve kalite kaybına neden oldu. Kekikte dünyanın yüzde 75'ini, Türkiye'nin ise yüzde 85'ini üreten Denizli'de, hasarın boyutu büyük. Üreticiler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Denizli'de kekik ve adaçayı üretimi yağışlardan olumsuz etkilendi

DENİZLİ - Denizli'de şiddetli dolu yağışı ve ardından yaşanan sel felaketinin bilançosu, suların çekilmesiyle daha net ortaya çıkmaya başladı. Meyve bahçeleri ve ekili arazilerinde rekolte ve kalite kaybına neden olan yağışlar, kentin önemli gelir kalemlerinden olan kekik ve adaçayı üretimini de olumsuz yönde etkiledi.

Denizli'de son dönemde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hasat sezonu için gün sayan üreticileri mağdur etti. Dolu yağışı kiraz, kayısı ve erik gibi olgunlaşma aşmasındaki meyveleri dalında vurdu; pamuk ve sebze tarları ise sular altında kaldı. Yeteri kadar güneş alamayan ürünler gelişmezken, hasada günler kalan buğdayda rekolte ve kalite kaybı yaşanmasından endişe edilmeye başlandı.

Kekik ve adaçayında hasarın boyutu büyük

Kekikte dünyanın yüzde 75'ini, Türkiye'nin ise yüzde 85'ini üreten bir merkez olan Denizli'de, sel felaketi kekik ve adaçayı üreticilerine de büyük kayıp yaşattı. Yoğun yağış nedeniyle tarlalar göle dönerken, dolu mahsulde kayba yol açtı. Yağışların ardından tarlalarına giden üreticiler, mahsullerinin halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Önemli bir gelir kalemi olan kekik ve adaçayı üretimindeki kaybın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Uzunpınar Mahallesi'nde kekik üretimi yapan Ali İhsan Kent, "Son dönemde yaşanan şiddetli yağışlar ve dolu, ürünlerimize büyük zarar verdi. Önceki günkü şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ekili arazilerimiz sular altında kaldı. Hem suların birikmesi hem de dolu zararı belimizi büktü" dedi.