Denizli hayvancılığında sağlık, üretim ve güç bir arada

Denizli hayvancılığında sağlık, üretim ve güç bir arada
Güncelleme:
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aşılamalar, hayvan kimliklendirme ve nakdi desteklemelerle hayvancılıkta önemli başarılar elde edildi. 2025 yılında 1.6 milyon hayvan aşılanırken, üreticilere toplamda 545 milyon TL destek sağlandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, şehrin ekonomisine ve hayvan sağlığına yönelik yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde aşılamadan ihracata, küpeleme işlemlerinden doğrudan desteklemelere kadar her alanda tarihi başarılara imza atıldı.

Denizli'de 2025 yılında bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında adeta bir seferberlik ilan edildi. İl genelinde yürütülen çalışmalarla 1 milyon 616 bin 650 hayvan aşılanarak koruma altına alındı. Şap, koyun vebası, brucelloz ve kuduz gibi kritik hastalıklara karşı yapılan bu aşılamaların yanı sıra, 12 milyon 586 bin 320 hayvan titiz bir hastalık taramasından geçirildi.

Kayıt dışı hayvan kalmadı

Hayvancılıkta izlenebilirliği artırmak amacıyla yürütülen kimliklendirme çalışmaları kapsamında

90 bin 296 büyükbaş, 253 bin 610 küçükbaş, 8 bin 314 kedi ve köpek kayıt altına alınarak mikroçip ve küpeleme işlemleri tamamlandı.

Üreticinin kasasına 545 milyon TL destek

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticinin refahını artırmak adına desteklemeleri doğrudan işletmelere ulaştırdı. 2025 yılı içerisinde hayvancılık işletmelerine toplamda 545 milyon 393 bin 883 TL nakdi destekleme ödemesi yapıldı. Bu can suyu niteliğindeki destekler, yerel üretimin sürdürülebilirliğinde kilit rol oynadı. Denizli, sadece yerel pazarda değil, küresel arenada da gücünü kanıtladı. 2025 yılı verilerine göre ilimizden gerçekleştirilen hayvansal ürün ihracatı 28 milyon 331 bin 390 dolar seviyesine ulaştı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan sağlığını korumak, üreticimizin refahını artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için 2025 yılında gece gündüz demeden çalıştık. Denizli, modern hayvancılık teknikleri ve sağlıklı üretim kapasitesiyle Türkiye'nin öncü illerinden biri olmaya devam edecektir" - DENİZLİ

