Denizli'de Çoban Yıldızı Yarışması Sonuçlandı

Denizli'de düzenlenen Çoban Yıldızı yarışmasında sonuçlar belli oldu. İlk üçe giren çobanlara koç hediye edilirken, dereceye giren çobanlara çeşitli hediyeler verildi. Programda konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Geçtiğimiz yıl 12 bin lira olan çoban desteği bu yıl 30 bin liraya çıkarıldı" dedi.

Hayvanların bakımı, beslenmesi, barınması çobanların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, Denizli İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından eğitimler verilerek çobanlar bilinçlendiriliyor. Bu çerçevede kentte 4 bin 200 çobana ulaşılarak eğitim verildi. Bu eğitimler neticesinde Çoban Yıldızı adı altında yarışma düzenlenerek 19 ilçeden katılım sağlayan 32 çoban yarışmacı yarı finale kaldı. Hem çoban sıkıntısını aşmak hem de daha bilgili çobanlar yetiştirmek amacıyla Denizli Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Çoban Yıldızı yarışması finali Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program halk sanatçısı Şerif Ulu'nun saz konseri ile devam etti. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Bolat açılış konuşmasında katılım sağlayan herkese teşekkür ederek programın içeriği hakkında bilgiler verdi.

Yarışma öncesinde konuşan, kentin güçlü bir tarım kenti olduğu vurgusunda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "125 çeşit ürünün yanında yaklaşık 740 bin küçükbaş 270 bin civarında büyükbaş hayvan varlığına sahip. Türkiye'den AB'ye süt ve süt ürünleri ihraç eden bir şehiriz ve birçok konuda bizim birinciliğimiz var. Bunları böyle saatlerce saymakla bitiremeyiz ama küçükbaş için buradaki üreticilerimiz nazarında şunu söylemek lazım. Malum ülkemizde ürettiklerimiz ve tükettiklerimiz açısından baktığımızda 80 milyonun üzeri bir nüfus ve bir o kadar turist ciddi bir gıda arzı yapmamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın en önemli vazifesi de sağlıklı, güvenilir gıda arzının sağlanması. Bizde bunun için küçükbaş yetiştiricisini önemsiyoruz. Dünya et arzını domuz ile çözüyor. Biz domuz yiyemeyeceğimize göre küçükbaşı üretmemiz gerekiyor. Küçükbaşı üretecek insanlarda burada. Bugün sorunlarını dinlemek dertlerini dinlemek için yaptığımız projede de sona gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"Denizli'de 4 milyar liranın üzerinde üreticimizin cebine doğrudan destekleme verdik"

Denizli'de son 20 yılda 4 milyar liranın üzerinde üreticilere destek verdiklerini ifade eden Çınar, "Sadece 2022 yılında 700 milyon liranın üzerinde doğrudan destek verildi. Geçtiğimiz yıl 12 bin lira olan çoban desteği bu yıl 30 bin liraya çıkarıldı. Yine Anaç Koyun Keçi desteği 50 lira idi 100 liraya çıkarıldı. Bunları tek tek sayarak bitiremeyiz. Bugün buradayız sekiz yarışmacımız var. Biz sadece yarışmak için değil, amacımız kaynaşmaktı. Buraya geldiğinizden dolayı bu oturuma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Siz bugün burada verdiğiniz bu destekle beni bundan sonra yapacağımız projeler için cesaretlendirdiniz" şeklinde konuştu.

Tarıma verdikleri destekleri anlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kırsal kalkınmaya yönelik birçok destek verdiklerini söyledi. Tüm paydaşlarla bir olup, en üst seviyede destek vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Tarımla, üreticimizle, çiftçimizle bir olup en üst seviyede destek vermeye gayret ediyoruz. Tarımda, üretimde daha da üstü seviyelere geldik. Üreticilerimizin en az masrafla daha fazla üretim yapması noktasında her zaman yanında olacağız. Sizlerden, Birliklerimizden, Ziraat odalarımızdan ve İl Müdürlüğümüzden gelen taleplerle Belediye Başkanlarımızla beraber Büyükşehir Belediyesi olarak tüm üreten kardeşlerimiz ile el ele verip daha iyiye daha güzele gitmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmada 1'inci olan Serinhisar İlçesinden İlyas Koyun'a 5 koç, 2'nci olan Baklan ilçesinden Fatma Aydoğdu'ya 3 koç ve 3'üncü olan Pamukkale İlçesinden Hüseyin Çağdaş Erul'a 2 koç ödül verildi. Ayrıca finale kalan tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. - DENİZLİ