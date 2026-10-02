Denizli Çivril'de sofralık elma hasadı başladı, kilogramı 25-28 liradan alıcı buluyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde sofralık elma hasadı başladı. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Çivril'de üreticiler, yaklaşık bir ay sürecek hasat döneminde bahçelerindeki ürünleri toplamaya başladı. Tarlada elmanın kilogramı 25-28 liradan alıcı buluyor.

Çivril'in Balçıkhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta işçiler, sabah 08.00'de başladıkları mesailerini 17.00'ye kadar sürdürüyor. Dallardan özenle toplanan elmalar kasalara yerleştirilirken, ardından soğuk hava depolarına götürülerek muhafaza altına alınıyor.

Balçıkhisar Mahallesi'nde elma üretimi yapan Sadık Genç, bu sezonki ürünlerden memnun olduklarını söyledi. Genç, hasadın ardından elmaların sınıflandırılarak viyollere yerleştirildiğini ve satışa hazır hale getirildiğini belirtti. Genç, "Hasadımız başladı. İşçilerimiz sabah 08.00'de gelip 17.00'ye kadar çalışıyor. Topladığımız elmaları önce soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Daha sonra viyollere yerleştirilerek satışa hazırlanıyor. Bu yıl rekoltemizden memnunuz" dedi.

Genç, yetiştirdikleri elmaların Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali'nde dereceye girdiğini belirterek, bu yıl da aynı bahçelerde yetişen ürünlerin hasadını yaptıklarını ifade etti. "Festivalde birinci olan elmalarımızı da şimdi topluyoruz. Ürünlerimizin kalitesinden memnunuz. İnşallah sezon hem üreticimiz hem de alıcılarımız açısından güzel geçer" diyen Genç, hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

Çivril'de yıllık 200 bin tonu aşan üretim

Çivril'de elma üretiminin yıllık yaklaşık 200-225 bin ton seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, ilçenin tarımsal ekonomisinde elma önemli bir yer tutuyor. Denizli genelindeki üretim de Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 2,6'sını oluşturuyor. Bahçelerden toplanan ürünlerin bir bölümü doğrudan pazara gönderilirken, dayanıklılığının korunması amacıyla önemli miktardaki elma da soğuk hava depolarında bekletiliyor. Üreticiler, hasat boyunca ürün kalitesi ve piyasa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı