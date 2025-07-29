Denizli Buldan'da Turfanda Süperior Üzüm Hasadı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde turfanda Süperior cinsi üzümün hasadı başladı. Şeker oranı düşük olduğu için özellikle diyabet hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebildiği üzüm, hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, susuzluk ve kuraklığa rağmen toprak işlemesiz tarım ve file sistemiyle kaliteli ürün elde edilebildiğini belirtirken üzümün kilosunun 50-60 TL arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde turfanda olarak yetiştirilen Süperior cinsi üzümün hasar çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üretici, kesici, döşeyici ve kasa taşıyıcılar hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Tat oranının düşük olması nedeniyle özellikle şeker hastaları gönül rahatlılığı ile tüketebildiğini ifade eden Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Susuzluk ve kuraklık maalesef üreticimizi zor durumda bırakıyor. Daha az ilaç ve daha az su ile kaliteli ve verimi yüksek ürün elde edilebiliyor. Süperior üzüm tadı ve aromasıyla tercih ediliyor. Tat oranının düşük olması nedeniyle özellikle şeker hastaları gönül rahatlılığı ile tüketebilir" dedi.

"Tat oranının düşük olması nedeniyle özellikle şeker hastaları gönül rahatlılığı ile tüketebilir"

Üzüm bağında çalışanlara Buldan simidi ve ayran ikram ederek kolaylıklar dileyen Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Buldan'da turfanda süperior cinsi üzümün artık hasat dönemindeyiz. Bölgemiz turfanda üzümüyle adından söz ettiriyor. Buldan Ziraat Odası olarak toprak işlemesiz tarımı tüm çiftçilerimize öneriyoruz. Susuzluk ve kuraklık maalesef üreticimizi zor durumda bırakıyor. Daha az ilaç ve daha az su ile kaliteli ve verimi yüksek ürün elde edilebiliyor. Süperior üzüm tadı ve aromasıyla tercih ediliyor. Tat oranının düşük olması nedeniyle özellikle şeker hastaları gönül rahatlılığı ile tüketebilir. Bu yıl ülkemizde büyük afetler meydana geldi ancak bölgemiz bu durumdan çok fazla etkilenmedi. Ne yazık ki susuzluk ve kuraklık dolayısıyla çiftçimiz zor günler geçiriyor. Bu sıkıntılarında toprak işlemesiz tarım ve file sistemiyle çözülebileceğini düşünüyorum. Ayrıca Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı feromon tuzakları kurarak çiftçilerimize destek oluyorlar. Üretime destek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Süperior cinsi üzümler genellikle yurt içine sevk edildiği gibi, Avrupa ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor"

Süperior üzümü yetiştirmek için toprak işlemesiz tarımı ve file sistemi yaptığını belirten üzüm üreticisi Ramazan Uğuz "Bölmekaya mahallesinde yetiştirdiğimiz süperior cinsi üzümler genellikle yurt içine sevk edildiği gibi, Avrupa ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. Ben toprak işlemesiz ve file sistemi uygulamasıyla çok iyi kalite ve yüksek verim elde ediyorum. Toprağı sürmüyorum. Böylelikle hem su tasarrufu ve daha az ilaç kullanımı oluyor. File sistemiyle de dolu yağışından bağlarım etkilenmiyor. İlaç kullanımı çok az olduğu için tüketicilerimiz pestisitten etkilenmiyor. Gönül rahatlılığı ile tüketebilirler. Su tasarrufu sağlanıyor. Ülke olarak bu sistemi ülkemizde uygulamak zorundayız. Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Süperior üzümde kilosu 50-60 TL arasında fiyatlandırılıyor"

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, süperior üzümün Buldan'da yaklaşık üç bin dekarda üretiminin yapıldığını ifade ederek, "Buldan'da erkenci süperior üzüm hasadına başlanıldı. Türkiye'de açıkta ilk turfanda üzüm bölgemizde yetiştiriliyor. Dekarda yaklaşık bir ila bir buçuk ton arası ürün elde ediliyor. Şu anda 50- 60 TL arasında fiyatlandırılıyor. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Lise öğrencisiyim, harçlığımı çıkarmak için bu sıcakta çalışıyorum"

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sabah üç buçukta evinden çıkarak Buldan'a üzüm kesmeye gelindiğini belirten İlayda Gökçenoğlu "Lise öğrencisiyim. Harçlığımı çıkarmak için bu sıcakta çalışıyorum. Zor iş ama ekmek parası için çalışmak zorundayım" dedi. - DENİZLİ