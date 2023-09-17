Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçı tezgahları dolmaya başladı

DENİZLERDE av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken balıkçı tezgahları da dolmaya başladı.

Bu sezon şu ana kadar palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların yüzü bol miktarda çıkan hamsi, mezgit ve istavritle güldü. Tezgahlarda 50-60 TL'den alıcı bulan hamsi en çok tercih edilen balık oldu. Balıkçı Halit Bayrak, 'Fiyatlarımız çok uygun. mezgit, hamsi, istavrit 50 TL. Bu fiyatlara hiçbir şey alınmıyor. Balık fiyatları bu sene gayet uygun, satışlarımız iyi. Vatandaşlarımızın ilgisi de çok iyi. Şu anda bütün kayıkçılarla görüşüyoruz. Hepsi de denizde hamsinin çok olduğunu söylüyorlar. Şu anda Samsun tarafında hamsi çıkmadı ama Zonguldak ve Sinop tarafında çok olduğunu söylüyorlar. Hamsinin yanında mezgit ve istavrit de çok var, diyorlar. Hamsi Samsun'a geldiğinde yine bu fiyatların altına düşmez. Ama hamsi bu sene çok bol var. 30-40 TL'ye de satılabilir' dedi.

Balıkçı Onurcan Köse de, 'Satışlarımız güzel. Bu sezona hamsi ile başladık. Vatandaşların hamsiye bir özlemi vardı. Şu anda vatandaş hamsi özlemini gideriyor. Her gün bol miktarda hamsi ve mezgit satılıyor. İşlerimiz de güzel. Vatandaşlarımız bol bol yiyor. Balık bol miktarda geliyor ve belli bir saatten sonra da bitiyor. Bu sene vatandaşın talebi çok güzel' diye konuştu. Balıkçı Muhammet Kırbaş ise, 'Hamsi sezonu başladı. Balıklar ucuz, vatandaş balığa doysun. Balığa rağbet çok var. İnsanlar akın akın gelmeye başladı. Vatandaş bu sezon bol bol balık yiyecek' dedi (DHA)