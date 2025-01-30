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DenizBank ve Rasmal Ventures'tan TeamSec'e 7,6 Milyon Dolar Yatırım

DenizBank ve Rasmal Ventures'tan TeamSec'e 7,6 Milyon Dolar Yatırım
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DenizBank'ın girişim sermayesi fonu Deniz Ventures ve Katar'ın Rasmal Ventures şirketi, yapay zeka tabanlı mentkul kıymetleştirme girişimi TeamSec'e 7,6 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Bu yatırımla finans sektöründeki büyüme hedefleniyor.

DenizBank'ın girişim sermayesi fonu Deniz Ventures ve Katar'ın bağımsız girişim sermayesi şirketi Rasmal Ventures, yapay zeka tabanlı menkul kıymetleştirme girişimi TeamSec'e 7,6 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Deniz Ventures ve Rasmal Ventures, TeamSec'e 7,6 milyon dolar yatırım yaptı. Finansal ve finans dışı kuruluşlara uçtan uca menkul kıymetleştirme hizmetleri sunan seküritizasyon platformu TeamSec, söz konusu yatırımla, yapay zeka ve veri analitiği tabanlı çözümlerle ürün ve hizmet portföyünü çeşitlendirmeyi, finans sektörünü güçlendirmeyi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeyi hedefliyor. 7,6 milyon dolarlık yatırım, Dubai'de, Emirates NBD Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle duyuruldu.

Törende konuşan Emirates NBD Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Ahmed Al Qassim, "Menkul kıymetleştirmenin bölgesel büyümeyi desteklemek konusundaki itici gücünün bilincindeyiz. Alanında uzmanlaşmış bir fintech girişimi olan TeamSec'e yaptığımız stratejik yatırım, bu pazarın büyümesine katkı sunma taahhüdümüzün bir göstergesi. Şirketi erken aşamada destekleyen ilk yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Emirates NBD Strateji, Analitik ve Girişim Sermayesi Grup Başkanı Neeraj Makin, "Emirates NBD İnovasyon Fonu çatısı altında, TeamSec gibi yenilikçi fintech şirketlerine yaptığımız yatırımlar, en yenilikçi banka olma vizyonumuzla paralel taahhütlerimizi gerçekleştirmemizi destekliyor. Sektörümüz yıkıcı teknolojilerle dönüşürken, müşterilerimize sunduğumuz dijital deneyimi yukarı taşımayı hedefliyoruz" dedi.

NEOHUB CEO'su Gürhan Çam konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Fintech sektöründe dijital dönüşüm finansal işlemlerin daha verimli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi açısından artık olmazsa olmaz. DenizBank ve NEOHUB olarak, şirkete yaptığımız yatırımla menkul kıymetleştirme alanındaki teknolojik boşlukları doldurmayı ve finansal ekosisteme güçlü katkılar sağlamayı hedefliyoruz."

İş birliğini değerlendiren Rasmal Ventures Eş Yönetici Ortağı Alexander Wiedmer, "Şirketin menkul kıymetleştirme pazarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da geliştirme konusundaki cesur vizyonu bizim bakış açımızla güçlü şekilde örtüşüyor. Görev odaklı, icra kabiliyeti son derece yüksek olan bu ekibi desteklemekten heyecan duyuyoruz. Deniz Ventures ile gerçekleştirdiğimiz yatırımla, geleneksel finansal süreçleri dönüştüren fintech çözümlerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

TeamSec Kurucusu ve CEO'su Esad Erkam Köroğlu şöyle konuştu: "Deniz Ventures ile birlikte Emirates NBD ve Rasmal Ventures'ın TeamSec'e yaptığı yatırım, vizyonumuza ve teknolojik yetkinliklerimize duyulan güveni gösteriyor. Aynı zamanda, menkul kıymetleştirme pazarını dönüştürme misyonumuzu desteklemesi açısından da bizim için önemli. Bu yatırım ile TeamSec, MENA bölgesinde lider bir fintech şirketi olarak konumlanacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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