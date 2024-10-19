DenizBank ve Oxentia'dan Türkiye-İngiltere Girişimcilik Hızlandırma Programı TRUK

DenizBank'ın iştiraki NEOHUB ve Birleşik Krallık'ta inovasyon ve teknoloji odaklı faaliyet gösteren Oxford Global Danışmanlık Şirketi Oxentia iş birliği ile, İngiltere ve Türkiye arasındaki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen hızlandırma programı TRUK, finans dünyası ve girişimcilik ekosisteminin katılımıyla gerçekleşen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.

Sürdürülebilirlik odaklı girişimlerin küresel pazarlara açılmasını destekleyen uluslararası girişim hızlandırma programı TRUK'ın lansmanı, 17 Ekim, 2024 tarihinde, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Dört ay Türkiye, beş ay Birleşik Krallık ekiplerinin rehberliğinde yürütülen; mentorluk, ağ oluşturma, küresel çapta eğitimler ve özel danışmanlığı kapsayan programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Oxtech Ventures tarafından yatırım almaya hak kazanacak.

"Sürdürülebilirliğe odaklı start-uplar ekonomik büyümeye sağlıyor"

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş konuşmasında, sürdürülebilirlik odaklı start-upları küresel pazarlara açılmaları için destekleyen TRUK programını desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "DenizBank olarak finans sektörünün, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde üstlendiği dönüştürücü rolün bilincindeyiz. 2021'den bu yana tarım, KOBİ'ler, yenilenebilir enerji, kadınların ekonomiye katılımı ve genç girişimcileri desteklemek gibi hem çevresel hem sosyal pek çok alanda yaklaşık 8 Milyar Dolar kaynak sağladık. Sürdürülebilirlik temasına odaklanan start-upların geleceğimize ve ekonomik büyümeye sağlayacakları katkıya olan inancımız tam; onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"İnovasyon ve sürdürülebilirlik bizim için olmazsa olmaz"

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, "Bu program ile sadece girişimcilere yatırım yapılmasına odaklanmıyoruz; onları sürecin başından itibaren her aşamada destekliyoruz. NEOHUB olarak inovasyon ve sürdürülebilirlik alanları bizim için olmazsa olmaz. Bugüne kadar KOBİ'lere karbon ayak izi yönetimi hizmeti sunan Erguvan'a yatırımımız ve İzmir Tarım Teknoloji ortaklığımız ile kaslarımızı güçlendirdik. TRUK Hızlandırma Programı ile birlikte de bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileri taşıyoruz" dedi.

"Girişimlerimiz global pazarlara açılacak"

Oxtech Venture Yönetici Ortağı Siret Ünsal ise bu iş birliğinin girişimcilere sunduğu fırsatların önemine vurgu yaparak, "Girişimcilik dünyasında başarı, gerekli sermayenin yanında değer katan partnerler ve tamamlayıcı network'e erişimle mümkün. TRUK Hızlandırma Programı, girişimcilere bu olanakları sağlayacak ve girişimlerimizin İngiltere pazarı başta olmak üzere global pazarlara açılmalarını ve büyümelerini hızlandıracak" dedi.

"Programımız, girişimlerin muazzam potansiyelini ortaya çıkardı"

Oxentia Genel Müdürü Steve Cleverley, programın iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiğinin altını çizerek, "NEOHUB ile kurduğumuz ortaklık, Türk start-uplarının küresel açılımını desteklemek adına son derece önemli. Türkiye'den çıkan ve birçoğu yenilikçi teknolojiler üzerine inşa edilen, halihazırda kendi iç pazarlarında başarıya ulaşmış girişimlerin muazzam potansiyelini ortaya çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

TRUK Hızlandırma Programı girişimcileri hakkında

Lansmanda; tarımsal verileri yapay zeka, drone ve uydu görüntülemesi ile analiz eden Agrovech, su ve atık su yönetimini optimize eden Blueit, yapay zeka desteği ile elektrikli şarj istasyonlarını akıllı hale getiren E-dison, kaliteli süt üretimine odaklanarak çiftçiye önemli avantajlar sunan MilkWinner/Lakto Wash, karbon emisyonu yüksek sektörlere karbon azaltma ve yönetim hizmetleri sunan Some Carbon, seyahat ederken para kazandıran pazaryeri Pabbler, tarımsal uygulamalar için yosun bazlı yeni gen malzemeleri geliştiren Palgae, enerji tüketimi optimizasyonuna yönelik Sensgreen, kahve atıklarını biyoplastiğe dönüştürerek plastik kullanımını azaltan Wastespresso ve nar kabuğu atıklarını vegan deriye dönüştürerek moda, otomotiv ve mobilya sektörlerine sürdürülebilir çözümler sunan Yugen olmak üzere programda yer alan 10 girişim sunum yaptı. - İSTANBUL