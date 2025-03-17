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DenizBank'tan Apple Vision Pro ile Mobil Uygulama Entegrasyonu

DenizBank'tan Apple Vision Pro ile Mobil Uygulama Entegrasyonu
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DenizBank, teknoloji iştiraki Intertech ve dijital çözüm ortağı Commencis iş birliğiyle MobilDeniz uygulamasına Apple Vision Pro entegrasyonu gerçekleştirdi. Bu sayede kullanıcılar, temel bankacılık işlemlerini göz ve elle kontrol edilerek, fiziksel ortamla etkileşim halinde yapabiliyor.

DenizBank, teknoloji iştiraki Intertech ve dijital çözüm ortağı Commencis iş birliğiyle mobil uygulamasına Apple Vision Pro'yu entegre etti. Vision Pro'nun göz ve elle kontrol edilebilen arayüzü sayesinde, MobilDeniz kullanıcıları, temel bankacılık işlemlerini, bulundukları fiziksel ortamla etkileşim halinde gerçekleştirebiliyor.

Karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile, MobilDeniz'in finansal özet, hesap bakiyesi görüntüleme ve kredi kartı işlemleri gibi temel bankacılık fonksiyonlarına, telefon ekranının yaşam alanına entegre edildiği kullanıcı arayüzü üzerinden erişim sağlanabiliyor. Projenin yazılım geliştirme sürecini Intertech, yazılım danışmanlığı ve kullanıcı deneyimi tasarımını ise Commencis üstlendi.

"Kanallarımızın tamamında müşteri deneyimini yukarı taşımayı hedefliyoruz"

DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: "DenizBank olarak her zaman, teknoloji ve inovasyonu en üst seviyede kullanarak, müşteri deneyimini yukarı taşımayı hedefleyen bir kurum olduk. Intertech ve Commencis iş birliğiyle, Türkiye'de mobil uygulamasını Apple Vision Pro'ya taşıyan ilk banka olmaktan gurur duyuyoruz. Vision Pro'nun uzamsal bilişim özelliklerinden faydalandığımız bu iş birliği ile MobilDeniz kullanıcıları, finansal varlıklarını, dijital ve fiziksel ortamın etkileşimde olduğu yeni bir formatta yönetebiliyorlar. Hesap bakiyelerini ve borçlarını görüntüleyip, kredi kartı ödemelerini aynı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Finansal hizmetlerle etkileşimi, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler ile bu şekilde zenginleştirmekten mutluluk duyuyoruz".

"Bankacılığın en yüksek teknolojilerle entegrasyonunu destekliyoruz"

Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, "MobilDeniz'in Vision Pro'ya entegrasyonu ile, uygulamamızı müşteri deneyimini açısından daha da geliştirip en üst seviyeye taşıdık. Veri korumasına yönelik yüksek güvenlik standartları uyguladığımız projemiz ile kullanıcılar, Mobil Deniz'in temel bankacılık ekranlarını, Vision Pro ortamında, göz ve el hareketleriyle kontrol ederek güvenle yönetebiliyor. Intertech olarak bankacılık sektörü için ilk niteliğindeki bu projenin yazılım geliştirme sürecini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, organizasyon yapımızdaki 1157 kişilik geliştirme kadromuzla, bankacılık hizmetlerinin en ileri teknolojilerle entegre şekilde erişilebilirliği için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Finansal hizmetlerle etkileşimi zenginleştiren teknolojiler üretiyoruz"

Commencis Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yücel Erbilgiç konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Commencis olarak, kullanıcıların finansal hizmetlerle etkileşim biçimlerini yeniden tanımlayan yenilikçi teknolojiler üretmeyi misyon ediniyoruz. Kullanıcı arayüzü ve tasarımı alanlarında uzun yıllara dayanan uzmanlığımızı bir araya getirerek, bankacılık sektörü için kilometre taşı niteliğindeki bu projeyi DenizBank ile hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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