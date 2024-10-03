DENİB'ten Bilgi Teknolojileri İhracat Grubu Oluşturma Projesi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Dijital dönüşüm ve teknoloji alanında ortak projeler geliştireceğimiz, uluslararası iş birliklerine aracılık edeceğimiz, bölgedeki şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacağımız Bilgi Teknolojileri İhracat Grubunu hayata geçireceğiz" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB tarafından Ekim ayı içerisinde hayata geçirilecek olan "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" ve "Bilgi Teknolojileri İhracat Grubu" projeleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Memişoğlu, yaptığı açıklamada; "Güney Ege Kalkınma Ajansı 2024 yılı teknik destek programı kapsamında 'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' isimli proje başvurumuz onaylandı. Tekstil-konfeksiyon sektörlerimize yönelik Marmara Araştırma Merkezi eğitmenleriyle yürütülecek program kapsamında ekim ve kasım aylarında sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü analizi, döngüsel iş modelleri, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji başlıklarında eğitimler düzenleyeceğiz" dedi.

"Bilgi Teknolojileri İhracat Grubunu kuruyoruz"

Denizli'de bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere değinen Başkan Memişoğlu, "Bilindiği gibi, Denizli İhracatçılar Birliği'nin üyelerini ürün ihracatı gerçekleştiren firmalar oluşturuyor. Son yıllarda Denizli'de bilişim teknolojileri alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Konu başlığında Denizli'nin yer aldığı ve ilimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz her türlü işbirliğine ve fırsata açığız. Bu noktadan hareketle, merkezi İstanbul'da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği ile ortak bir proje yapmayı hedefliyoruz. Ekim ayının ikinci yarısında lansmanını yapacağımız yeni projemiz ile inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edeceğimiz, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında ortak projeler geliştireceğimiz, uluslararası iş birliklerine aracılık edeceğimiz ve bölgedeki şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacağımız Bilgi Teknolojileri İhracat Grubunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ