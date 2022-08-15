Haber : Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı"

Demirci, 'Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı'

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, "Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı" dedi.

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, "Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı" dedi.

Başkan Demirci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'in de açıkladığı gibi 2023 ilk çeyreğinde doğalgazın kullanımı için karadan çelik borularla ilk önce ara dağıtım terminaline ve ardından Ana dağıtım terminaline taşımak için zaman zaman patlatma yoluyla ve iş makineleri yardımıyla kılıflama yönetimi ile imalatlar devam etmekte. Bölgemizde doğalgazı bulduğumuz ilk günden bu günümüze kadar olan zaman içinde ülkemizde ve ilimizde vatandaşımıza hizmet yarışında hızlı bir biçimde yerini almaktadır.. Ülkemize ve milletinize hayırlı olsun." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Batı Karadeniz Hisarcık Kilimli Demirci Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title