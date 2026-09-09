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Demirci'de incir hasadı başladı

Demirci'de incir hasadı başladı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde siyah ve beyaz incirin hasadına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde siyah ve beyaz incirin hasadına başlandı.

Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde yetiştirilen incirler, sabahın erken saatlerinde üreticiler tarafından ağaçlardan özenle toplanıyor.

Toplanan ürünler, ebatlarına göre sınıflandırılarak kasalara yerleştiriliyor.

Yaklaşık iki ay sürecek hasatta toplanan ürünler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

İlçe genelinde 415 dekar alanda yer alan 12 bin 310 adet incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor.

İlçe genelinde en çok incir üretiminin yapıldığı Boyacık Mahallesi'nde ise bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde rekoltede artış ve bolluk yaşanıyor.

"İncirlerimiz tamamen doğaldır"

Boyacık Mahalle Muhtarı Kadir Öngen, AA muhabirine mahallede ağırlıklı olarak yerli ve Bursa siyahı incirin yetiştirildiğini, fiyatların incirin kalitesine ve büyüklüğüne göre 50 ila 100 lira arasında değiştiğini söyledi.

Öngen incirlerin üretiminde herhangi bir ilaç veya katkı maddesi kullanılmadığını belirtti.

İncir üreticilerinden Ahmet Karakaya da bu yılki mahsulden memnun olduklarını dile getirdi.

Karakaya, "Yöremizde Bursa siyahı incirinin meyvesi aralık ayına kadar devam eder. İncirde Aydın birinci gelirse, kalite olarak Demirci ikincidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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