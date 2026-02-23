Deloitte Türkiye "Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu"nu yayımladı

Deloitte Türkiye, 2025 yılına ilişkin "Birleşme ve Satın Alma (M&A) İşlemleri Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'te Türkiye'de birleşme ve satın alma piyasasında toparlanma görüldü.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de toplam 450 işlemle yaklaşık 16,2 milyar dolar tutarında birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 88 arttı. İşlem sayısının yüzde 6 yükseldiği dönemde veriler, Türkiye pazarında mega ölçekli işlemlerin yeniden gündeme geldiği sürece işaret etti.

Yılın en büyük işlemi, 1,7 milyar dolar bedelle Türkiye Araç Muayene İstasyonları özelleştirme ihalesinin MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından kazanılması oldu.

Büyük ölçekli satın alma işlemlerinin yeniden ivme kazanması, birleşme ve satın alma piyasasında toparlanmanın arkasındaki temel unsur olarak dikkati çekti. Bu dönemde 500 milyon doları aşan işlemlerin toplam işlem değeri içindeki payı yüzde 13'ten yüzde 44'e yükseldi. Bir önceki yıl yalnızca bir adet 500 milyon dolar üzeri işlem gerçekleşirken, bu sayı 2025'te 7'ye çıktı.

Mega ölçekli işlemlerdeki artış, ortalama işlem büyüklüğünü 20'den 36 milyon dolara taşıdı. Özelleştirmelerin öne çıktığı yılda, Çayırhan Termik Santrali'nin 551 milyon dolar, Fenerbahçe Kalamış Marina'nın ise 504 milyon dolar bedelle el değiştirmesi toplam hacme katkı sağladı.

Yerli yatırımcılar işlem değerinin yüzde 57'sini oluşturdu

Yerli yatırımcılar 361 işlemle 9,3 milyar dolarlık hacme ulaşarak toplam işlem değerinin yüzde 57'sini, yabancı yatırımcılar ise 89 işlemle 6,9 milyar dolar hacme ulaşarak toplam değerin yüzde 43'ünü oluşturdu.

Avro Bölgesi, 46 işlemle yabancı yatırımcılar arasında işlem adedi bakımından öne çıkarken, Kuzey Amerikalı yatırımcılar da gerçekleştirdikleri büyük ölçekli işlemler sayesinde toplam işlem değerinden yüzde 66 pay aldı.

Finansal yatırımcılar tarafından yaratılan toplam işlem hacmi 2,2'den 4,6 milyar dolara yükselerek yaklaşık yüzde 109 artış kaydetti. Özel sermaye işlemlerinin hacmi 0,9'dan 3,8 milyar dolara çıkarken, yıl içinde 14 çıkış işlemi tamamlandı. Risk sermayesi ve melek yatırımcıların teknoloji, oyun ve fintek odaklı yatırımları, erken aşama ekosistemin dinamizmini destekledi.

İşlem değeri bakımından hizmetler, enerji ve imalat sektörleri en fazla yatırım çeken alanlar oldu. İşlem adedi açısından ise teknoloji, finansal hizmetler, imalat ve enerji sektörleri en hareketli alanlar olarak sıralandı.

Enerji alanında ABD merkezli Apollo Global Management'ın, BP Pipelines'ın Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ndeki payına 1 milyar dolar tutarında finansal yatırım yapması, dikkati çeken işlemlerden biri oldu.

"Yatırımcı güveni güçlendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, küresel ölçekte gözlenen toparlanmaya paralel olarak Türkiye birleşme ve satın alma piyasasının 2025'te yeniden güçlü bir ivme kazandığını belirtti.

İşlem hacmindeki artış ve mega ölçekli anlaşmaların geri dönüşünün, yatırımcı güveninin güçlendiğini ve ertelenmiş stratejik kararların yeniden devreye alındığını ortaya koyduğunu aktaran Ulaş, şunları kaydetti:

"Bu yalnızca rakamsal bir büyümeye değil, aynı zamanda daha stratejik, büyük ölçekli ve uzun vadeli düşünülen işlemlerle derinleşen bir pazar yapısına işaret ediyor. Mega işlemlerin yeniden gündeme gelmesi, özelleştirme hamleleri ve teknoloji odaklı büyüme temaları, yılın temel belirleyicileri oldu. Özellikle büyük ölçekli işlemlerin toplam hacim içindeki payının artması, ortalama işlem büyüklüğünü yukarı taşıyarak pazarda belirgin bir yoğunlaşma yarattı. Küçük ve orta ölçekli işlemlerin yüksek sayıda gerçekleşmeye devam etmesi, piyasanın tabana yayılan dinamizmini koruduğunu gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, planlı ve yüksek değerli işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme patikasına yöneldiğini, yatırımcıların uzun vadeli stratejik perspektifle hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor."

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay da yerli yatırımcıların pazardaki liderliğini sürdürdüğünü, yabancı yatırımcıların ise daha seçici ancak yüksek tutarlı işlemlerle etkisini artırdığını ifade etti.

Finansal yatırımcıların işlem hacmindeki güçlü artış ve özel sermaye fonlarının daha büyük ölçekli işlemlere yönelmesinin piyasada risk iştahının yeniden güç kazandığını gösterdiğini vurgulayan Doğançay, "Demografik avantajlar, dijitalleşme ivmesi ve girişimcilik ekosistemindeki olgunlaşma, önümüzdeki dönemde yatırım kararlarını şekillendiren temel unsurlar olmaya devam edecek. Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, stratejik ve yüksek katma değer üreten bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Bu dönüşümün 2026'da da sürmesini ve daha seçici ancak daha yüksek değerli işlemlerin öne çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.