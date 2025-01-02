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Deloitte: Aile Ofisleri 2024'te Önemini Artırıyor

Deloitte: Aile Ofisleri 2024'te Önemini Artırıyor
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Deloitte'un yayımladığı raporda aile ofislerinin sayısının her geçen gün arttığı ve bu yapılarının yüksek net değerli bireylerin servet yönetiminde kritik rol oynadığı belirtildi. 2024 yılı için en önemli aile ofisi trendleri arasında halefiyet planlaması ve siber güvenlik dikkat çekiyor.

Deloitte "Aile Ofisleri İçin En Önemli 10 Trend 2024" raporunu sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasında yüksek net değerlere ulaşan bireyler ve ailelerin, servetlerini uzun vadeli stratejilerle daha sağlıklı şekilde yönetmesinde önemli yer tutan aile ofislerinin sayısı her geçen gün artıyor. En sade anlamıyla aile içi finansal işleri yöneten profesyonel bir yapı anlamına gelen Aile Ofislerinin sayısının dünyada 8 bine ulaştığı, gelecek 5 yıl içinde de yüzde 30 artış yaşanabileceği belirtiliyor.

Deloitte tarafından hazırlanan "Aile Ofisleri İçin En Önemli 10 Trend – 2024" raporuna göre, sayısı son 5 yılda 3'te 1 oranında artan Aile Ofisleri özellikle yüksek net değerli ailelerin servetlerindeki büyümenin etkisiyle gittikçe daha önemli hale geliyor.

Rapor kapsamında 354 tekil aile ofisiyle yapılan ankete göre, aile ofisleri için en önemli risk konuları arasında teknolojik yatırımlardaki eksiklik ve siber güvenlik konusu göze çarpıyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen büyümede iyimser olmayı sürdüren aile ofisi yöneticilerinin yüzde 43'ü son 2 yıl içinde bir siber saldırıya uğradıklarını bildiriyor. Yüzde 25'i ise üç veya daha fazla saldırı yaşadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte, ofislerin yaklaşık 3'te 1'i (yüzde 31) bir siber güvenlik stratejisine sahip değil ve yüzde 43'ü bir stratejileri olduğunu ancak daha iyi olabileceğini söylüyor. Ayrıca katılımcıların neredeyse yarısı bu yıl bir teknoloji stratejisi geliştirmeyi veya uygulamayı planlıyor.

Her 10 aileden 4'ünün (yüzde 41) gelecek 10 yıl içinde bir nesil geçişi yaşayacak olması Deloitte araştırmasında yer alan en çarpıcı tespitlerden biri oldu. Bu durum, halefiyet planlamasını 2024 yılı için önemli bir öncelik haline getirmiş durumda, çünkü ailelerin yüzde 41'i şu anda bir halefiyet planlarının bulunmadığını dile getiriyor.

Anket katılımcılarının 3'te 1'i, gelecek neslin aile ofisinin halefiyetine hazır olmadığını (yüzde 30) veya devralmaya yetkin olmadığını (yüzde 28) düşünüyor. Aile ofislerinin yüzde 31'i gelecek nesiller için 2024'te en önemli önceliğin mentörlük veya eğitim almak olduğunu söylerken, sadece yüzde 22'si halefiyet planlamasını öncelik olarak belirtiyor.

Deloitte Private'ın ilk "Aile Ofisi Öngörüleri Serisi – Küresel Yayın" Raporu, 2024 yılına ait en önemli 10 aile ofisi eğilimine derinlemesine bir bakış sunuyor. Yatırım, risk yönetimi, sürdürülebilirlik, işe alım, halefiyet planlaması, siber güvenlik, teknoloji dönüşümü ve daha fazlası gibi önemli konuları ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Private Türkiye Lideri Ece Koycu Bolat, aile ofislerinin, bireylerin ve ailelerin yalnızca servetlerini korumakla kalmadığını aynı zamanda nesiller boyunca sürdürülebilir bir miras bırakmalarını sağladığını belirtti.

Bolat, özelleştirilmiş hizmet yapıları sayesinde finansal yönetimden sürdürülebilir yatırımlara, halefiyet planlamasından risk yönetimine kadar geniş bir yelpazede kritik roller üstlendiklerini kaydederek, "Aile ofislerinin sunduğu güçlü yönetişim ve gizlilik, bu yapıları uzun vadeli istikrarın ve etkin servet yönetiminin anahtar aktörleri haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Maddi ve manevi mirasın korunması için uzun vadeli planlamaların önemini vurgulayan Bolat, "Aile ofisi hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasıyla dünyadaki büyüme ile paralel şekilde ülkemizde de bu kuruluşların servet koruma ve büyütme konusunda daha önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Üstelik, ülkemizde de halefiyet planlamasının aileler için gelecek dönemde öne çıkan konulardan biri olduğu göz önüne alındığında, servetin nesiller boyunca sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da aile ofisleri dikkat çekici bir konumda olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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