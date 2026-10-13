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DEİK Başkanı Olpak Brüksel'de Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istedi

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DEİK Başkanı Nail Olpak, Brüksel'deki Türkiye-AB İş Zirvesi'nde Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istedi. Olpak, Türkiye ürünlerinin yeni kota veya engeller olmaksızın Avrupa sanayi ekosistemine kabul edilmesinin Avrupa'nın dayanıklılığı ve rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'de üretilen ürünlerin yeni kota veya engeller olmaksızın Avrupa sanayi ekosisteminin parçası olarak kabul edilmesinin Avrupa'nın dayanıklılığı ve rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Olpak, Brüksel'de DEİK ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Gümrük Birliği'nin 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin belkemiğini oluşturduğunu anımsatan Olpak, " Gümrük Birliği'nin mevcut yapısı artık günümüzün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu denli hızlı değişen bir dünyada, birlikte çok fazla fırsatı kaçırıyoruz. Mevcut çerçevenin güncellenmesi hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım alanlarında yeni işbirliği fırsatları yaratacaktır." dedi.

Olpak, Gümrük Birliği'ni güncellemenin her iki tarafın da yararına olacağına işaret etti.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği sayesinde 30 yılı aşkın bir süredir Avrupa'nın tedarik ve değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Olpak, "Günümüzde sadece otomotiv endüstrisi bile çip, batarya, kritik ham maddeler, yazılım ve yapay zeka destekli üretime dayanmaktadır. Güçlü tedarikçi ağımız, mühendislik kapasitemiz ve daha temiz üretime yönelik yatırımlarımızla Türkiye, Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümünde doğal bir ortaktır. Türkiye'de üretilen ürünlerin, yeni kotalar veya engeller olmaksızın Avrupa'nın sanayi ekosisteminin bir parçası olarak kabul edilmesi sadece bizim için değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi dayanıklılığı ve rekabet gücü açısından da kritiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki istikrarsızlığa kadar yakın dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ulaşım, enerji ve veri alanlarında güvenilir bağlantılara ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirterek, "Avrupa'yı Türkiye ve Güney Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya bağlayan Orta Koridor ortak bir stratejik öncelik olmaya devam etmelidir." dedi.

Avrupa ve Türkiye'yi Irak ve Körfez bölgesiyle birleştiren yeni kuzey-güney ulaşım bağlantılarının da bölgesel bağlantısallığı daha da güçlendirebileceğine işaret eden Olpak, "Günümüzde rekabet artık sadece fiyat veya ölçekle ilgili değil giderek artan bir şekilde güvenle ilgili. Ben buna güven eksenli rekabet diyorum. Güven sözlerle değil, performansla inşa edilir. Türkiye, otuz yılı aşkın bir süredir ve her kriz döneminde, Avrupa için güvenilir bir üretici ve itimat edilen bir ortak olduğunu kanıtlamıştır. İşte bizim ortak sermayemiz budur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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