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Darphane ve Damga Matbaası: 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefiyle oynanmadı

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefiyle oynandığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Kamuoyunu yanıltmak amacıyla para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" iddialarının doğru olmadığını, kamuoyunu yanıltmak amacıyla para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar AA tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan " Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

AA, 5 liralık madeni paraları görüntüledi

Anadolu Ajansı, dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.

Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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