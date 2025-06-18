Darıca'da Salatalık Dökme Cezası: 1,4 Milyon TL ile 17,2 Milyon TL Arasında

Darıca'da Salatalık Dökme Cezası: 1,4 Milyon TL ile 17,2 Milyon TL Arasında
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Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Darıca'da boş bir araziye salatalık dökerek çevreyi olumsuz etkileyen S.B. hakkında 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişilere karşı ciddi yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

TİCARET Bakanlığı, Kocaeli Darıca'da boş araziye salatalık döktüğü tespit edilen S.B.'ye 1,4 milyon TL ile 17.2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden Kocaeli Darıca'da boş araziye salatalık dökülmesine ilişkin açıklama yaptı. Gürcan meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmelerin titizlikle tespit edileceğini ve mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Gürcan, "17 Haziran 2025 tarihinde, sosyal medyada Kocaeli ili Darıca ilçesinde boş bir araziye salatalık döküldüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve belediyeye ait kamera görüntüleri detaylı şekilde incelenmiş; yapılan çalışmalar sonucunda, 15 Haziran 2025 gecesi saat 22.36 civarında söz konusu alana giriş yapan "34 … ..7" plakalı kamyonetin S.B. adlı kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. İncelemeler neticesinde, bayram tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların bu araçla bölgeye döküldüğü anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, bahsi geçen S.B. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, Darıca Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha işlemleri nedeniyle ilgili kişi hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari düzeni bozan ve piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeninin tesisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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