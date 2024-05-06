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Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Kızıldeniz'de güvenlik durumu nedeniyle navlun kapasitesi kaybı bekliyor

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Maersk, Yemen'deki saldırılar nedeniyle Uzak Doğu ile Avrupa arasında yüzde 15 ila 20 seviyesinde bir navlun kapasitesi kaybı yaşanacağını açıkladı. Güvenlik durumu nedeniyle gemilerin rotası Ümit Burnu'na yönlendirildi ve seyahat süreleri uzadı.

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Kızıldeniz'de zorlu güvenlik durumu nedeniyle ikinci çeyrekte Uzak Doğu ile Avrupa arasında sektör genelinde yüzde 15 ila 20 seviyesinde bir navlun kapasitesi kaybı beklendiğini açıkladı.

Maersk açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Kızıldeniz'de konteyner gemilerine yönelik saldırılarının şirketin Uzak Doğu ve Avrupa arasındaki navlun kapasitesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Kızıldeniz çevresindeki son güvenlik durumunun, Maersk ve diğer nakliyecilerin güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaşmasına sebep olduğu hatırlatılan açıklamada, gemilerin rotasını Babu'l Mendeb Boğazı yerine Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun da şimdilik kargoları varış noktasına ulaştırmak için ek zaman ve maliyete neden olduğu vurgulanarak, "Durumun zincirleme etkileri arasında darboğazlar ve gemi yığılmalarının yanı sıra gecikmeler, ekipman ve kapasite eksiklikleri de yer almaktadır. İkinci çeyrekte Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya ve Akdeniz pazarında sektör genelinde yüzde 15-20 seviyesinde bir kapasite kaybı olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Husilerin Kızıldeniz'deki Babu'l Mendep Boğazı'nda İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılarla ABD ve İngiltere öncülüğünde Husilere karşı başlatılan saldırıların ardından Kızıldeniz'deki gemi trafiği hızla azalmaya devam ediyor.

Denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesi nedeniyle gemilerin seyahat süreleri 10 ila 14 gün, bazı gemilerde 20 gün kadar uzarken maliyetlerdeki artış nedeniyle navlun fiyatları da ikiye katlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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