Damsa Barajı'nda 50 yıl sonra temizlik çalışmaları başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bulunan ve 1971 yılında yapılan Damsa Baraj gölünde dip temizleme ve ıslah çalışmaları başladı.

Ürgüp ilçesinde bulunan Damsa Baraj gölünde 1971 yılından bu zamana kadar ilk kez dip temizlik ve ıslah çalışması yapıldığını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yapılan rüsubat çalışmaları ile birlikte şu anda 7,5 milyon metreküp su tutabilen Damsa Baraj gölünün DSİ Kayseri ve Konya bölge müdürlüklerinin çalışması ile 9 milyon metreküp su tutmasının hedeflendiğini söyledi. Yaz aylarında kapalı sistemle tarım arazilerinde sulama yapıldıkça dipte bulunan çamur nedeniyle ilçe genelinde kötü koku oluştuğu için şikayet aldıklarını da ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; "Damsa baraj göletimiz 1971 yılında hayata geçmiş bir gölet. Bölgede tarımsal sulama açısından çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda da kapalı devre sulama sistemlerinin devriye girmesiyle tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan bir yer. Şu an kapasitesi 7 buçuk milyon metreküp. Hedefimiz bu kapasiteyi 9 milyon metreküpe çıkartmak. 1971 yılından günümüze kadar gölette çamur ve balçık temizliği yapılmadığı için kapasite her geçen gün düşüyor. Bizde su kapasitesini artırmak ve toplum sağlığını düşünerek bu çalışmayı başlattık. Ayrıca ileriki yıllarda yapılacak su aktiviteleri için de gölün daha kullanışlı olmasını sağlayacağız" dedi.