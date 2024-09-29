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Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi ile Su Tasarrufu ve Verim Artışı

Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi ile Su Tasarrufu ve Verim Artışı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uygulanan 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi' sayesinde, damla sulama yöntemi ile çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamalarında su tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlandı ve verim dönüm başına 800-900 kilograma yükseldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde damla sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" ile su tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlandı, dönüm başına elde edilen verim arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 tohum hibe desteği verdiği proje, 2021'de Dişbudak, Beypınar ve Doğandere köylerinden 11 üretici tarafından toplam 178 dekar alanda uygulanmaya başlandı.

Aradan geçen süreçte 1252 dekar alanda 25 üreticiye ulaşılan projede, 2021 yılında 1 dekarda 700 kilogram olan verim bu yıl 800-900 kilograma ulaştı.

Proje sayesinde eğimli arazilere de verim kaybı olmadan çeltik ekilebildiği, damla sulama ile yapılan üretimde yüzde 30 su tasarrufu sağlandığı, yabancı otlarla mücadelenin daha kolay olduğu görüldü.

"1 dönümde 900 kilogram ürün alan üreticiler var"

Dişbudak köyünde hasada devam eden üreticileri ziyaret eden Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" ile bitkinin istediği su miktarını verip sarfiyatı azaltarak, eğimli alanlarda da çeltik üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin, üreticinin yüksek verim elde etmesini sağladığını belirten Kaçan, "Bu seneki verim çok iyi. Ektiğimiz çeşitten 1 dönümde 900 kilogram ürün alan üreticiler var. Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi, hem üreticiye hem ekonomiye katkı hem de su tasarrufunu maksimum gerçekleştirmemizi sağlıyor. Geçen sene göletimiz yüzde 50 doluluğa sahipti. Sayaçlı sisteme geçildi, suyun yarısı gölette kaldı." dedi.

Kaçan, bölgede yüzde 15 meyilli, topoğrafyası zor alanlarda da çeltik üretiminin damla sulama sistemiyle yapılabildiğini anlattı.

Çeltik ekiminin belirli alanlarda İl Çeltik Komisyonu oluruyla gerçekleştiğini bildiren Kaçan, Lapseki'de kısa sürede 1500 dekara yaklaşıldığını, ekimin seneye artarak devam edeceğini kaydetti.

Damla sulama sistemiyle yapılan çeltik üretiminin tava (fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü) sistemine göre daha kolay olduğunu ayrıca çeltik hasadından sonra ikinci ürün olarak yem bezelyesi ekilebildiğini dile getiren Kaçan, üreticinin bu sayede ekstra kazanç sağladığını ifade etti.

"Az suyla bu işi başarabiliyoruz"

Nusretiye Göleti Dişbudak ve Çevre Köyleri Sulama Kooperatifi Başkanı ve Dişbudak köyü Muhtarı Rıdvan Uysal ise projeye kendisinin de dahil olduğunu, 200 dönüme çeltik ektiğini belirtti.

Damla sulama sisteminin büyük alet ve ekipmana gerek olmadan küçük tarım aletleriyle kurulabildiği bilgisini veren Uysal, "Alandan avantajımız var ama en büyük avantajımız suda. Az suyla bu işi başarabiliyoruz. Ekim alanımız her yıl artıyor. Bizi destekleyen il ve ilçe tarım müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz. Ekmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Hem ekim alanımız hem de ürünümüzün kalitesi her yıl artıyor." diye konuştu.

Çeltik üreticisi Bayram Yümsek de 30 dönüm alanda başladığı çeltik üretimine 72 dönümde devam ettiğini anlatarak, "Zahmetli bir iş değil, kolay. Damlamayı çektikten sonra iyi mücadele ederseniz çok güzel verim alabilirsiniz. Herkese tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Ekonomi
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