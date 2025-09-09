DALKO'nun Havuzlarındaki Balıkların Telefi İddiası

Temmuz ayında jandarma tarafından yapılan operasyonla gündeme gelen DALKO ( Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi) şimdi de telef olan balıkları ile gündeme geldi. Dalyan kanallarında DALKO'nun sorumluluğunda bulunan balık havuzlarındaki milyonlarca lira değerindeki tonlarca balığın telef olduğu iddia edildi.

Temmuz ayında Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda aralarında Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y.'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, DALKO Başkanı A.Y. de dahil 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Tonlarca balık telef oldu iddiası

Bölgede uzun süre gündemde yerini tutan bu olayın ardından şimdi DALKO sorumluluğunda bulunan, Dalyan kanallarındaki balık havuzlarında binlerce ton balığın telef olduğu iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre kanallarda bulunan ve DALKO'nun balık avcılığı yaptığı dalyanlarda bulunan ve yumurtlama dönemindeki büyük bölümü kefal olmak üzere ilk aşamada 30 tonu aşkın balık telef oldu. Dibe çöken balıkların, su yüzeyine ulaşması ile telef olan balık miktarının 60-70 tonu aştığı öğrenildi.

Zarar milyonlarca lira

Bölgede 1 kilo kefal balığı 200-250 lira arasında satılırken, kefal balığının yumurtası ise 6-7 bin lira civarında satış yapılıyor. 3-4 kilo kefal balığından 1 kiloya yakın yumurta çıktığı belirtiliyor. Dalyanlarda telef olan balık ile yumurtasının değeri ise bilinmiyor.

Ağustosun 10'una kadar tutulması gerekiyor

Dalyanlara yumurtlama döneminde gelen büyük bölümü sarıkuyruk kefal olarak bilinen yaz kefali açık denizin yanı sıra, dalyan kanalları üzerinden Köyceğiz Gölü'ne geliyor. Temmuz ayında yumurtlama dönemine giren balık, denize dönmek için Dalyan kanallarını kullanıyor. DALKO denize dönen balığı havuzlarda tutarak üretim yapıyor ve belli bir miktarın üzerine geçince denize bırakıyor. Ancak bu sene Eylül ayının gelmesine rağmen havuzların açılmadığı ve balığın denize salınmadığı öğrenildi. Yumurtlamak için denize gitmesi gereken balığın havuzlarda sıkışması ve yoğun balık popülasyonu nedeniyle yumurtlayamayan balığın halk arasında Çatlama olarak bilinen, ölümünün gerçekleştiği belirtiliyor.

Arap ülkelerinde rağbet görüyor

Dalyan kanalında üretilen kefalin en iyi ve en rağbet gören türü olarak bilinen sarıkuyruk kefal balığı özellikle Arap ülkelerinde büyük rağbet görüyor. DALKO'nun 2024 yılında Arap ülkelerine 250 ton balık ihraç ettiği tahmin ediliyor.