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DAİMFED ve Vergi Denetim Kurulu İşbirliği Önemli

DAİMFED ve Vergi Denetim Kurulu İşbirliği Önemli
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Vergi Denetim Kurulu ile işbirliğinin inşaat sektörü için başarı getireceğini ifade etti. Karslıoğlu, nitelikli hizmet ve ulaşılabilirliğin önemine vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Vergi Denetim Kurulu'nun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "sektörümüz için başarı getirecek bir olgudur" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ile makamında bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Kesmen'e görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Vergi Denetim Kurulu ile işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Burada kısa bir konuşma yapan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını da gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz bizler için çok önemlidir. Hızlı, nitelikli hizmet ve ulaşılabilirlik, sektörümüz için başarı getirecek bir olgudur. Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkan Mesut Kesmen nezdinde tüm kurul üyelerine, devlet ile mükellefler arasındaki hukuksal çerçevede göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Başta Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen'e ve ekibini başarılı çalışmalarından ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

DAİMFED'in yapmış olduğu başarılı çalışmalarla inşaat sektörünün dağınıklığını giderdiğini ifade eden Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen, "Her mükellefin kurumumuz için önemi tartışılmaz bir gerçektir. DAİMFED'in önemi de peşinden sürüklediği 200'ü aşkın sektör bileşenleri ile daha da önem arz etmektedir. Maliye politikasına katkı ve ekonomimizin ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir denetim birimi olarak, her daim inşaat sektörünü tek çatı altına toplayan DAİMFED aracılığı ile takip etmekteyiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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