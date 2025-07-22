Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), İsrail'in Suriye'ye saldırısını kınadı.

DAİMFED Suriye Arap Cumhuriyeti Şube Başkanı Adnan Kemali Ünal, İsrail Suriye'ye saldırmasının ardından kınama bildirisi yayınladı. Başkan Ünal, "Suriye'de hayatın normale dönmesiyle birlikte yeniden yapılanması aşamasında DAİMFED olarak tüm paydaşlarımızla birlikte en üst seviyede katkı koymayı bir görev olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Ünal, daha sonra şunları söyledi:

"DAİMFED Suriye Arap Cumhuriyeti Şube Başkanı olarak, İsrail'in komşu ülkelerimize ve son olarak da Suriye'ye yapmış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan başta olmak üzere Ömer Çelik'in ve İletişim Başkanlığımızın yapmış olduğu uyarıların etkili olmasını ümit ediyoruz. Bölgemizdeki barış ve istikrarın bir an önce temin edilmesi tüm komşularımız için hayati önem taşımaktadır. DAİMFED olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin huzur ortamına kavuşması, hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Suriye'de hayatın normale dönmesiyle birlikte yeniden yapılanması aşamasında DAİMFED olarak tüm paydaşlarımızla birlikte en üst seviyede katkı koymayı bir görev olarak görüyoruz." - ADANA