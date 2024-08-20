DAİMFED, 2025 yılına kadar 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmeyi hedefliyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek" dedi.

İnşaat sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı sorunu her geçen gün büyüyor. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve beraberindekiler DAİMFED'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED'in Adalet Bakanlığı ile olan eleman sıkıntısına yönelik, 'Mesleğim Elimde' projesine destek istedi. 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek için çabaladıklarını anlatan Karslıoğlu, "Federasyon olarak Adalet Bakanlığı ile aramızda protokol imzaladık. Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, mahkumlara eğitim vererek hem kişileri topluma kazandırıyoruz, hem de sektöre eleman kazandırıyoruz. DAİMFED olarak ceza evlerinde hükümlü ve yükümlü bulunan, sosyal proje hedeflerimiz çerçevesinde terör ve yüz kızartıcı suç harici olan kardeşlerimize, tespit ettiğimiz 16 meslekte eğitim vererek, bu konulardaki "kalifiye elaman" eksiğimize önemli katkı koymak istiyoruz. Bu anlamda eleman tıkanıklığına çare üretmiş olup, insanlarımıza da iş kazandırma gayreti içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ADANA