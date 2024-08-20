Üye Girişi
Haberler

DAİMFED, 2025 yılına kadar 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmeyi hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. DAİMFED, Adalet Bakanlığı ile protokol imzalayarak mahkumlara eğitim vererek sektöre eleman kazandırmayı amaçlıyor.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek" dedi.

İnşaat sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı sorunu her geçen gün büyüyor. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve beraberindekiler DAİMFED'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED'in Adalet Bakanlığı ile olan eleman sıkıntısına yönelik, 'Mesleğim Elimde' projesine destek istedi. 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek için çabaladıklarını anlatan Karslıoğlu, "Federasyon olarak Adalet Bakanlığı ile aramızda protokol imzaladık. Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, mahkumlara eğitim vererek hem kişileri topluma kazandırıyoruz, hem de sektöre eleman kazandırıyoruz. DAİMFED olarak ceza evlerinde hükümlü ve yükümlü bulunan, sosyal proje hedeflerimiz çerçevesinde terör ve yüz kızartıcı suç harici olan kardeşlerimize, tespit ettiğimiz 16 meslekte eğitim vererek, bu konulardaki "kalifiye elaman" eksiğimize önemli katkı koymak istiyoruz. Bu anlamda eleman tıkanıklığına çare üretmiş olup, insanlarımıza da iş kazandırma gayreti içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Karslıoğlu Adalet Bakanlığı Akdeniz İnşaat Ekonomi Türkiye adana Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title