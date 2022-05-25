Daikin Türkiye VRV Üretim Tesisi açıldı - Haberler

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan VRV dış ünite sistemlerinin Hendek üretim tesislerinde üretilme kararının, hem Daikin Türkiye Üretim Tesisi'ne hem de ülkeye duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin Türkiye'nin Sakarya Hendek Fabrikası'da yatırım tutarı 13 milyon avro olan VRV Üretim Tesisi hizmete alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentin; proje odaklı, hedefli çalışan, vizyonunu iyi ortaya koymuş, sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir üretim merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.

Kentin, ülkenin ihracat odaklı büyüme hamlesine çok ciddi katkı vereceğine işaret eden Kaldırım, "Sakarya, tarım alanlarına dokunmayacak, yeşil üretim yapacak, yeni nesil alanlarda üretim gerçekleştirecek, tarımda, turizmde ve sanayide de el ele verip büyüyecek bir şehir." dedi.

Vali Kaldırım, yazılıma, inovasyona, tasarıma, prototiplemeye odaklandıklarını dile getirerek, "OSB'lerimiz çok uyumlu çalışıyor. Özellikle insan kaynağını daha iyi noktaya getirebilmesi için mesleki, teknik eğitim, girişimcilik, kuluçka merkezleri kurma gibi güzel projelerimiz olacak." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Sakarya'nın spor, turizm, kültür, tarım ve sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, "Üretim gücümüz ve uluslararası ulaşım ağlarıyla entegre yapımız sayesinde sanayinin en güçlü merkezlerinden birini oluşturmaktayız. Sahip olduğumuz bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde üretim organizasyonumuz her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek"

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi de dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmelerden bahsederek, şunları kaydetti:

"Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusuyla büyük bir ülkedir. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından biri, AB ülkeleri, Orta Doğu ile Daikin Türkiye'ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerine ihracat yapan kritik bir üs konumundadır. 2011 yılında Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye firmasını kurduk. O dönemden günümüze Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek."

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder de Daikin'in, mucidi olduğu VRV sistemlerini teknolojik gelişmeler ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek geleceği kurgulamaya devam ettiğini dile getirerek, "Sakarya Hendek'te üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin, Hendek üretim tesislerimizde üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim Tesisine hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir." diye konuştu.