DAİB Nahçivan'a istişare heyeti düzenledi - Haberler

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Nahcivan- Azerbaycan ulaşım koridorunun açılması halinde ticaret hacminin ve işlem yoğunluğunun ciddi anlamda artması beklenen ve Orta Asya ülkelerine ulaşımda da en kısa alternatif olacak güzergahın başlangıç noktasını oluşturan ve ülkemiz ile ortalama yıllık 150 milyon dolarlık ihracat hacmi bulunan Nahcivan'ın öneminin giderek artmasından dolayı Iğdır ve Azerbaycan- Nahcivan'da İstişare Heyeti düzenlendi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından Iğdır'da Azerbaycan-Nahçivan'da ilgili Bakanlıklarla yapılacak toplantılarda gündeme getirilecek konuların ele alındığı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ihracatçı firma temsilcilerinin katıldığı organizasyonda firma temsilcilerinin Azerbaycan-Nahçivan'a yaptıkları ihracatlar da karşılaştıkları sorunlar ve Dilucu ve Sederek Gümrük kapılarındaki ihracat ve ithalat işlemlerinde ve geçişlerde karşılaştıkları sorunlar istişare edildi. Akabinde, Dilucu Gümrük Müdürü Mete Ağzıbüyük ve Dilucu Gümrük Tasfiye İşletme Müdürü Samet Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Tanrıver Başkanlığında, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile ihracatçı firmalardan oluşan bir heyetle makamlarında ziyaret edilerek Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetlere direk geçişin sağlanması, transit geçiş ve lojistik anlamında açılması muhtemel Zengezur koridorun bölge ihracatçısı açısından avantajları dile getirildi ve Dilucu Sınır kapısının teknik altyapısının ivedi olarak iyileştirilmesinin gerektiği toplantıya katılan hazirun tarafından talep edilmiş ve ihracat işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için gerekli görüş alışverişi yapıldı.

İlk durak noktası başkonsolosluk oldu

Heyet ilk olarak, Nahçivan'da bulunan Nahçivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver Başkanlığındaki heyetle makamlarında ziyaret edildi. Nahçivan Ticaret Ataşesi Lütfü Kop'un da hazır bulunduğu toplantıda, Başkonsolos Kiraz Türkiye-Nahçivan arasındaki ticari ilişkiler hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakanlık düzeyinde üst düzey toplantı yapıldı

Konsolosluk ziyareti sonrası Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Bakan ve yardımcıları ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Nahcivan Ekonomi Bakanı Tabdık Aliyev, Nahcivan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sehet Habibbeyli, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Nahcivan İdaresi Başkanı Vüsal Alekberli ve ilgili bakanlıkların personelleri tarafından karşılandı. Nahcivan Ticaret Merkezinde, Nahcivan tarafından üretimi ve ticareti yapılan ürünlerin stantları ziyaret edilerek ürünler hakkında heyete sunum yapıldı.

Stant ziyaretleri sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver'in başkanlığındaki heyet ile Nahcivan ilgili Bakanları ve personellerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Bugün ülkemizden iş adamlarıyla bugün burada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. İki devlet, tek millet düsturuyla, birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, ekonomik iş birliği faaliyetleri de geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor. Bu bağlamda, bu programın ve organizasyonun, muhabbet ve işbirliğimizi geliştirmesini diliyorum. Program ile Nahçıvan'da yoğun bir ilgi ve istekle karşılaştığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle, uzun bir zamandır bölgelerimiz arasında bu tür resmi temaslar maalesef ki kesintiye uğramıştı. İnşallah, yakın dönemde bu süreci telafi edecek şekilde yoğun temas ve iş birliği yapacağız" ifadesinde bulundu.

Heyet bölge firmaları Nahçivan'da bulunan Ticaret merkezleri ve fabrikaları yerinde ziyaret ederek ilgili sektörlerdeki firmaların ihraç ürünleri hakkında hem bilgilendirme hem de iş bağlantısı yapma imkanları sağlandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi