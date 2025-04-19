DAİB 2024 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2024 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İhracatçı firmaların katılım sağladığı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edildiği toplantıda, Birliğin 2024 yılı faaliyetleri değerlendirilirken 2025 yılı projeksiyonu istişare edildi; gelişen ticaret politikaları çerçevesinde ihracat stratejileri ele alındı.

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, "Bugün sizlerle burada yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) olarak, ihracatçılarımıza destek olmak ve bölgemiz ihracatını artırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Görev süremizde ihracatımızı yüzde 60 artırarak 2,7 milyar dolar seviyesine yükselttik. Üye sayımız 30 bini aşarken, aktif ihracatçı sayımız 8 bine yaklaştı. Tüm çalışmalarımızı ihracatçımızın ihtiyaçları ve Ticaret Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda planlıyoruz. 2024 yılında da eğitim, ürün analizleri, ülke raporları, sektörel ticaret heyetleri, UR-GE projeleri, çalıştaylar gibi birçok başlıkta çalışmalar yaptık. Ticaret Bakanlığımızın devlet desteklerinden ihracatçılarımızın etkin yararlanmasını önemsiyoruz, bu kapsamda 2024 yılında üyelerimize yaklaşık 400 milyon TL'ye yakın destek sağlandı. Aynı şekilde kredi finansmanı açısından Eximbank ve İGE AŞ. çok önemli, yakın zamanda ihracatçının bankası olarak yeniden aktif hale gelen Türk Ticaret Bankası'nın bir şubesinin de İhracatçı Birliğimizde açılması ile ihracatçımızın finansmana erişimi daha da kolaylaşacak." dedi.

2025 yılı ajandasının yoğun olduğunu belirten DAİB Başkanı Tanrıver, "Yönetim Kurulumuzla birlikte ihracatçılarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve bundan sonra da ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı boyunca sürdürülebilir ve hedef odaklı projelerimizle, üyelerimizi yeni pazarlara taşımayı sürdüreceğiz" İfadesinde bulundu. - ERZURUM