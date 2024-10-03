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CW Enerji'den 13 Milyon Dolarlık Güneş Enerjisi Anlaşması

CW Enerji'den 13 Milyon Dolarlık Güneş Enerjisi Anlaşması
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CW Enerji, yurt içindeki bir müşteriyle arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için 13 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. CEO Volkan Yılmaz, bu proje ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli katkı sağlanacağını belirtti.

CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok firma ile birbirinden güzel projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, güzel bir projeye daha imza attıklarını ve bununla gurur duyduklarını kaydetti.

CW Enerj, güneş enerji santrali projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Anlaşma yaptığı firmalara bir yenisini daha ekleyen CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13 milyon 110 bin 218,10 dolarlık anlaşma imzalandı.

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, büyüme yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri her proje ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunduklarını belirten Yılmaz, "İmza attığımız her anlaşma ile de ülkemizdeki temiz enerji dönüşümüne hız kazandırarak hem çevresel sürdürülebilirliği artırıyor hem de firmalar için enerji üretim maliyetlerini düşürecek bir adım atmış oluyoruz. Son olarak yine güzel bir anlaşmaya imza attık" dedi.

Yılmaz, bu yeni proje ile birlikte ülkemizdeki temiz enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacaklarına dikkat çekerek, yeni bir güneş enerji santrali projesine daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Enerji bağımlılığını azaltmada kritik öneme sahip"

Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında giderek daha fazla önem kazanmaya başladığını ifade eden Yılmaz, arazi tipi güneş enerji santrallerinin de büyük ölçekli enerji üretimi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çektiğini kaydetti. Arazi tipi güneş enerji santrallerinin paneller sayesinde büyük miktarda elektrik enerjisi üretebildiğini dile getiren Yılmaz, "Özellikle şehir dışındaki kullanılmayan araziler üzerine kurulan bu sistemler, enerji ihtiyacını karşılayarak enerji arz güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Arazi tipi güneş enerji santralleri, ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmada da kritik öneme sahip" diye konuştu.

Yılmaz, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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