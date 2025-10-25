Haberler

Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Cumhuriyetin 102. yılını düzenlediği etkinlikle coşku ve gurur içinde kutladı. Etkinlikte ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Cumhuriyetin tarihsel önemini vurguladı ve sanatçı Derya Uluğ performansıyla geceye renk kattı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir coşku, duygu ve gururla kutladı.

Bir otelde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu, iş dünyası, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Gecede ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı ve konuklara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Katılımcılar Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, salonda Cumhuriyet'in ışıltısı ve Atatürk sevgisi yankılandı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, Cumhuriyet'in ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle insanlık tarihine geçen bir kalkınma olduğunu vurguladı. Yavaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yıl 1923. Savaşın küllerinden doğan bir vatan. Okuma yazma oranı yalnızca yüzde 7 iken, 15 yılda eğitimde ve kalkınmada dünya rekorları kıran bir ülke. Atatürk'ün dehasıyla, Türkiye yalnızca savaş kazanmadı; cehalete, yoksulluğa ve umutsuzluğa da meydan okudu."

Başkan Yavaş, konuşmasında ayrıca Atatürk'ün vizyonuna, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş kimliğine dikkat çekerek, "Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucularıyız. Sonsuza kadar da Atatürk Cumhuriyeti'ni korumaya ve yüceltmeye ant içiyoruz" dedi.

"Cumhuriyet, köyden Çankaya'ya uzanan yolun adıdır"

Yavaş, Cumhuriyet'in oluşturduğu fırsat eşitliğinin bireylerin yaşamını nasıl değiştirdiğini örneklerle anlattı:

"Cumhuriyet, bir köy çocuğunu tarladan alıp Nobel Ödülü'ne taşıyan Aziz Sancar'dır. Cumhuriyet, bir yetimhaneden çıkıp gökyüzüne yükselen Sabiha Gökçen'dir. Cumhuriyet, İslamköy'den Çankaya'ya uzanan Süleyman Demirel'dir. Cumhuriyet, Malatya'dan Çankaya'ya yükselen Turgut Özal'dır. Cumhuriyet, giyilebilir sağlık teknolojileri buluşlarıyla hepimizi gururlandıran Dr. Canan Dağdeviren'dir. Laik Cumhuriyet ; bilimi, kadını, emeği ve liyakati taçlandıran en yüce sistemdir."

"Cumhuriyet'e en büyük vefa onu yaşatmaktır"

Yavaş, konuşmasında ANTGİAD'ın Cumhuriyet'in değerlerini topluma yansıtan bir sivil toplum modeli olduğunu belirterek, "Biz ANTGİAD olarak Cumhuriyet'in emanetçileriyiz. Cumhuriyet'in ışığını her yıl yüreğimizde hissediyor ve her gün yaşatıyoruz. Eğitime yatırım yapıyoruz, gençlerin hayallerini büyütüyoruz. Kadınların üretim gücünü destekliyor, istihdama katkı sağlıyoruz. Kültürü, sanatı, bilimi sahipleniyoruz. Biz, Cumhuriyet'e vefa borcumuzu lafla değil, üreterek ödüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Derya Uluğ, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla geceye renk kattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
