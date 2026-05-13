New York'ta Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin "20. Yıl" resepsiyonu düzenlendi

NEW Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlediği resepsiyonda 20. yılını kutladı.

Türkevi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Citi Türkiye Genel Müdürü Emre Karter'in yanı sıra kamu kurumları ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin yatırımları büyütme ve stratejik ortaklıkları geliştirme yolundaki 20. yılının kutlandığı etkinlikte, katılımcılar yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatlarına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Polat, buradaki konuşmasında, son 20 yıldır yatırımcılara yardımcı olduklarını belirterek, kurdukları temasların zaman içinde büyük bir fabrikaya, bölgesel bir merkeze ya da AR-GE merkezine dönüşmesine tanıklık ettiklerini anlattı.

Polat, bu dönüşümün hem Türkiye'ye hem de endüstriye yaptığı katkının önemine işaret etti.

Küresel ekonominin son 20 yılda geçirdiği köklü değişim sürecine değinen Polat, geçmişte verimlilik ve optimizasyonun ön planda olduğunu bugün ise yatırımcıların dayanıklılık, güçlü küresel değer zincirleri ve yetenek havuzuna baktıklarını söyledi.

"İnsan her şeyin merkezinde"

Polat, Türkiye'nin yalnızca Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasındaki stratejik konumuyla değil, aynı zamanda güçlü makroekonomik temelleri, genç ve yetenekli insan kaynağı ve reform gündemiyle öne çıktığını dile getirdi.

"Türkiye'de vergi oranları nedir?", "Teşvikler nelerdir?" gibi soruların yüzeysel kaldığını düşündüğünü vurgulayan Polat, asıl sorunun, "Geleceğimi uzun vadeli olarak sizin ülkenize emanet edebilir miyim?" olması gerektiğini kaydetti.

Polat, bu sorunun cevabının çoktan verildiğine dikkati çekerek, son 20 yılda Türkiye'ye 280 milyar dolarlık yatırım geldiğini, 2002 yılında ülkede 5 bin çok uluslu şirket faaliyet gösterirken, bugün Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirket sayısının 80 bini aştığını bildirdi.

Her şeyin merkezinde insan ve insan ilişkileri olduğunun altını çizen Polat, "İnsan unsurunu ve insani bağı işin içinden çıkardığınızda, eninde sonunda başarısızlık kaçınılmaz oluyor. İşte bugün burada olmamızın nedeni de bu. Rakamları, verileri, istatistikleri her yerde bulabilirsiniz. Ama gerçek bağlantı farklı bir şeydir, bağlantı kurmak için bir araya gelmek gerekir." şeklinde konuştu.

Polat, "20. Yıl" kutlamasının bir bahane olduğunu, asıl amacın bağlar kurabilmek olduğunu ifade etti.

"İstanbul giderek daha görünür bir finans merkezi haline geldi"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Karter de 20. yılın önemli bir noktası olduğunu belirterek, ülkeye doğrudan yabancı yatırımı çekmeye yönelik sürdürülebilir ve kurumsallaşmış yaklaşımın da bir sembolü niteliğini taşıdığını anlattı.

Karter, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığını ve yatırım ortamını güçlendirdiğini söyledi.

2006 yılında "Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı" ismiyle kurulan yapının, Yatırım ve Finans Ofisine dönüştüğüne işaret eden Karter, kuruma "finans" ayağının dahil edilmesine dair zamanlamanın da önemli olduğunu dile getirdi.

Karter, bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında, İstanbul'un giderek daha görünür ve umut vadeden bir finans merkezi haline geldiğini vurguladı.

AmCham Türkiye'den de bahseden Karter, 150'den fazla Amerikan şirketini temsil ettiklerini, bu şirketlerin yıllar içinde Türkiye'ye 60 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve 110 binden fazla istihdam oluşturduğunu anlattı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da Türkevi'nin "dostlar ve aileyle" dolduğu zaman gerçek anlamda bir "Türk yuvasına" dönüştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. yılının kutlandığını ancak bunun hiç bitmeyecek bir yolculuk olduğunu dile getiren Yazal, bu yolculukta herkesin katkı sağlayacağına ve faydaya ortak olacağına inandığını sözlerine ekledi.