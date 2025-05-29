Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olma niteliğini korumaya devam ediyor. 2024'te ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmış durumda." dedi.

Yılmaz'ın başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bazı bakan yardımcıları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Yılmaz, Kurul toplantısında öncelikle 2024 YOİKK Eylem Planı'na dair değerlendirmelerde bulunacaklarını, ardından yeni dönem Eylem Planı taslak çalışmalarını ve Dünya Bankası Business Ready raporunda Türkiye'nin sıralamasını iyileştirmeye yönelik atılacak adımları kapsayan eylem planını ele alacaklarını söyledi.

YOİKK'te gündemi temel olarak iş dünyasıyla oluşturulan yıllık eylem planlarının belirlediğini bildiren Yılmaz, bu çerçevede 2024 Eylem Planı'na ilişkin olarak bir önceki toplantıyı ağustos ayında gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yılmaz, bu toplantıdan itibaren 26 eylemin hayata geçirildiğini, böylelikle tamamlanan eylem sayısının 37'ye ulaştığını aktararak, şöyle konuştu:

"Öncelikle Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile ön tahsis, arsa tahsisi, tahsis süre uzatımları gibi konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle sanayicilerimize, OSB'lerde ön tahsis başvuruları ile kamulaştırma ve altyapı finansmanını karşılayabilme imkanı sağlanmıştır. Sanayi Alanları Master Planı'nın oluşturulması kapsamında ülke ölçeğinde uygun yatırım yeri tespit çalışmaları yapılmıştır. Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimlerin ülkemize çekilmesi amacını taşıyan Türkiye Tech Visa Programı uygulamaya alınmıştır. İlgili tebliğlerde yapılan değişiklikler ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ilişkin yurt dışı yatırımların limiti artırılmış, girişim şirketlerine ileri vadede ortak olma hakkı veren ya da verecek sözleşmeler yoluyla yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmiştir.

Dijital ve yeşil dönüşüm mesleklerindeki aktif işgücü programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Stratejik ve Kritik Hammadde Raporu yayımlanmış, Türkiye Nadir Toprak Elementleri Teknolojileri Stratejisi ve Eylem Planı kurum görüşleri sonrasında yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Türkiye'de etki yatırımcılığının gelişimini hızlandıracak strateji ve politika önerileri katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir. e-Devlet üzerinde e-Tebligat bütünleşik hizmetinin Haziran 2025'te açılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır."

Enerji ve madencilik yatırımlarında kamu kurumlarından alınması gereken izin süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini aktaran Yılmaz, 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yatırım teşvik politikalarının yeniden ele alındığını, üretime istihdama, ihracata ve yatırımlara güç katacak yeni teşvik sisteminin de devreye alınmak üzere olduğunu söyledi.

"Bu çabaların uluslararası camiada karşılık bulması son derece önemlidir"

Yılmaz, geçen aylarda iş dünyası temsilcisi kuruluşlar tarafından Kurul sekretaryasına yatırım ortamını iyileştirici öneriler iletildiğini, bu öneriler çerçevesinde, gelecek dönem Eylem Planı'na yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü aktararak, sorumlu ve ilgili kurumlar tarafından bu önerilerin değerlendirilmesi ve özel sektör paydaşları ile yürütülen istişareler neticesinde Kurul'un bugünkü gündemine alınacak bir taslak eylem planı oluşturulduğunu kaydetti.

Toplantıda hazırlanan taslak hakkında kurumların ve iş dünyasının görüşlerini alacaklarını dile getiren Yılmaz, "Ülkeler arasında yatırımları çekmek için kıyasıya bir rekabetin olduğu günümüzde, yatırım ortamını iyileştirme çabalarının sürekliliği ve bu çabaların uluslararası camiada karşılık bulması son derece önemlidir." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası çalışmalardaki konumunu iyileştirmeye yönelik çabaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, bu kapsamda, bir şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm iş süreçlerini ülkeler arası karşılaştırmalı olarak inceleyen Dünya Bankası'nın güncellenen Business Ready Raporu doğrultusunda, Yatırım ve Finans Ofisi tarafından oluşturulan B-Ready Eylem Planı taslağının da ele alınacağını ifade etti.

Uygulamalı eğitimi önceleyen yaklaşımıyla istihdam edilebilirliği artıran, okuldan istihdama geçişi kolaylaştıran ve reel sektörün nitelikli işgücü talebini karşılayan mesleki eğitim konusunun da en önem verdikleri alanların başında geldiğini vurgulayan Yılmaz, dünyada yaşanan değişimlerin öğrenme ve çalışma biçimlerini köklü şekilde etkilediğini, bu süreçte mesleki eğitimin, hem yeşil ve dijital gibi becerileri kazandırmak hem de iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

"2024'te 383 uluslararası yatırım projesi kamuoyuna açıklandı"

Yılmaz, eğitim müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve iş başında uygulamalı eğitime öncelik verilmesinin beceri kazandırmada belirleyici rol oynadığını belirterek, toplantıda YÖK'ün mesleki eğitim içinde yer alan meslek yüksek okullarına yönelik analizini ve mesleki eğitim yol haritasını özel olarak ayrıca değerlendireceklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olma niteliğini korumaya devam ediyor. 2024'te ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmış durumda. Küresel ölçekte yatırımların yüzde 8 gerilediği bir dönemde Türkiye'nin bu alanda pozitif ayrışması, yatırım ortamımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Bu yatırımlarda en fazla paya sahip ülkeler arasında Hollanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Azerbaycan yer almaktadır. Sektörel olarak bakıldığında ise imalat sanayi ön plana çıkarken, toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma-depolama sektörleri bunu takip etmektedir. 2025'in ilk üç ayına baktığımızda da olumlu eğilimin devam ettiğini görebiliyoruz. Merkez Bankamızın verilerine göre, bu dönemde uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 3 milyar dolara ulaşmıştır."

Mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yatırım tutarının ise 13,1 milyar dolarla son iki yılın en yüksek seviyesinde bulunduğunu, önemli bir diğer göstergenin de duyurulan yatırım projeleri olduğunu dile getiren Yılmaz, "2024'te 383 uluslararası yatırım projesi kamuoyuna açıklandı. Bu projelerin yaklaşık 14,1 milyar dolar yatırım hacmi ve 51 bin kişilik istihdam potansiyeliyle önümüzdeki dönem fiilen gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca bu projelerin yüzde 71'i, nitelikli yatırım projesi profillerimizle de örtüşmektedir. Özellikle küresel tedarik zinciri yatırımları, nitelikli istihdam sağlayan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projeler ön plandadır. Bu tablo, sadece nicelik değil nitelik açısından da daha güçlü bir yatırım çekim merkezi olma yolunda ilerlediğimizi açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü toplantının sonuçlarını en kısa zamanda kamuoyuyla Kurul'un internet sitesi "yoikk.gov.tr" üzerinden paylaşacaklarını bildirerek, "2025 Eylem Planı, YOİKK paydaşlarının nihai görüşleri doğrultusunda şekillendirilecektir, uygulama süreci de ilgili kurumlarca yürütülecek ve gelişmeler YOİKK Sekretaryası tarafından aylık olarak takip edilecektir." diye konuştu.