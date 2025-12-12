Haberler

Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz

Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dış ticaret yapısını rekabetçi hale getirmeyi ve yüksek katma değerli üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ekim ayı cari açık verilerini değerlendiren Yılmaz, makro finansal istikrarın güçlendiğini ve cari dengenin olumlu seyrettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyişimiz sayesinde makro finansal istikrarımız, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ediyor. Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari denge temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla vermiştir. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır. Enflasyondaki düşüş TL'ye duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerimiz ve iyileşen risk primimiz (CDS) sayesinde dış finansal maliyetlerimiz düşmektedir" dedi.

'DOĞRUDAN YATIRIMLARIN HIZLANMASINI AMAÇLIYORUZ'

Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz. Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

