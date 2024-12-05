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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı

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Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken gözler 10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Bugün canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Nasıl bir zam politikası izlenecek?" sorusuna "2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır" yanıtını verdi.

Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir "denge" mesajı geldi.

"ŞİMDİDEN BİR RAKAM İFADE ETMEK DOĞRU OLMAZ"

Asgari ücret zammında nasıl bir politika izleneceğine yönelik soruya yanıt veren Yılmaz "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk.Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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